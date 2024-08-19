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Понедельник 19 августа

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Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох

Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох
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Актриса Катерина Ковальчук все еще не может остыть от впечатлений, оставшихся после свадьбы с Гариком Харламовым. Событие привлекло внимание не только близких друзей и родных, но и широкой общественности благодаря множеству ярких моментов и эксцентричных выходок гостей.

Торжество прошло в загородной резиденции Эмина Агаларова и было организовано с соблюдением всех традиций: обмен клятвами, шикарные наряды, огромный торт и звездные гости. Однако, как отметил сам Харламов, он старался сделать все возможное, чтобы угодить своей избраннице, которая впервые выходила замуж. Тем не менее, юморист не забыл добавить немного колорита мероприятию.

Центром внимания стал Сергей Бурунов, который выступил в роли регистратора. Его серьезный подход к зачитыванию клятв вызвал смех у присутствующих. Но настоящим шоу стал выход Дениса Дорохова, друга Гарика, который пришел на церемонию в белом платье невесты, с фатой и на каблуках. Этот забавный перфоманс, по всей видимости, был посвящен бывшей подруге Харламова, которая, как предполагается, мечтала о свадьбе с ним, но так и не дождалась своего часа.

Ковальчук не удержалась от публикации ролика с эффектным забегом Дорохова и другими безумствами гостей. В видео можно увидеть, как все веселятся на третьей свадьбе Гарика, создавая атмосферу праздника и веселья. Однако подписчики актрисы поделились мнением, что некоторые моменты вечеринки стоило бы оставить за кадром. Они выразили опасения, что подобные эксцессы могут вызвать ненужный скандал.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

Несмотря на это, Ковальчук осталась в восторге от торжества и отметила, что такие яркие моменты делают свадьбу незабываемой. Она подчеркнула важность хорошего настроения и веселья на праздниках, ведь именно они создают атмосферу радости и счастья. В итоге свадьба Харламова стала не только личным событием для пары, но и настоящим шоу для всех приглашенных

Телеграм канал

19 августа 2024, 10:34
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети
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