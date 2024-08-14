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Среда 14 августа

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Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников

Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников
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История с Ларисой Долиной, потерявшей около 200 миллионов рублей из-за мошенников, всколыхнула весь шоу-бизнес. Артистка не только лишилась значительных средств, но и своей квартиры.

В этом контексте продюсер Иосиф Пригожин также поделился своим опытом. Его семья также стала жертвой мошенников.

Пригожин выразил искреннее сожаление по поводу случившегося с Долиной: "Мне ее очень жалко по-человечески. Мы ее любим, обожаем, она выдающаяся артистка, символ нашей страны". Он отметил, что Лариса Александровна, возможно, недоглядела за ситуацией, но это не уменьшает трагичности произошедшего. Продюсер призвал правоохранительные органы максимально поддержать Долину, подчеркивая важность защиты культурного достояния страны.

Пригожин рассказал о собственном печальном опыте. Его первая семья также столкнулась с мошенниками и потеряла квартиру. "К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничем помочь. Я узнал об этом слишком поздно, когда квартиру уже много раз перепродали", — отметил он. Этот опыт заставил его быть более внимательным к безопасности своих финансов и имущества.

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Феликс Грозданов

Продюсер также поделился актуальными советами по защите от мошенников. Он предупредил о том, что сейчас участились случаи звонков от мошенников, представляющихся известными личностями. "Мне как-то звонила якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч взаймы. Я чуть не отправил деньги, но вовремя перезвонил и выяснил правду», — рассказал Иосиф.

Ситуация с Долиной и его собственный опыт стали для Пригожина напоминанием о том, как легко можно стать жертвой мошенничества в современном мире. Он призвал всех быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям, особенно если они приходят от знакомых или друзей. "Если приходят ссылки, даже от друзей, ни в коем случае нельзя нажимать на них", — добавил он.

Телеграм канал

14 августа 2024, 21:56
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Фото: соцсети / @valeriya
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa

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