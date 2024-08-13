Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну

Наталья Подольская уехала во Францию.

В середине июля Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились на отдых в Испанию. Там у сестры-близняшки Наташи есть собственная вилла. К отцу в другую страну прилетел также старший сын Преснякова от Кристины Орбакайте Никита.

Не успел Владимир опубликовать фото со всеми своими отпрысками, как его супруга сменила дислокацию. Наталья сбежала от мужа и его старшего сына в другую страну, прихватив с собой сына Артемия, сестру Юлиану, ее дочерей.









Поклонники сделали вывод, что визит в соседнюю Францию был запланирован в качестве подарка племянницам Подольской, которые недавно отметили свой день рождения.







В личном блоге Наталья показала шикарную квартиру в центре Парижа, которую они арендовали с родными. Апартаменты расположены в самом оживленном районе. Во Франции сейчас проходит Олимпиада, поэтому, наверняка, цены на жилье существенно выросли. Однако это не остановило сестер от такого выбора.









По видимому, Никита Пресняков остался вместе с отцом в Испании. Они давно не виделись, и теперь, наверное, стараются наверстать упущенное. Внук Пугачевой долгое время жил в США и в России появился впервые за несколько лет. Сначала приехала его супруга Алена Краснова, затем к ней присоединился Никита. Они отметили в Ростове-на-Дону годовщину своей свадьбы, после чего отправились в Москву.







Напомним, Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году на шоу "Большие гонки". Наталья рассказывала, что, несмотря на большую разницу в возрасте (14 лет), это была любовь с первого взгляда. Кстати, певица также призналась, что иногда ощущает себя даже старше своего избранника. Свадьба случилась не сразу, поскольку Владимир был на тот момент женат. После его развода пара начала встречаться, а через 5 лет сыграла свадьбу.





У звездной четы подрастают двое сыновей Артемий, которому 8 лет и Иван, появившийся на свет через 5 лет. Подольская не скрывает, что мечтает еще о дочери.