Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу

Выступление Глюкозы на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске стало настоящей сенсацией. Артистка, известная своим ярким сценическим образом, шокировала публику не только неуместными словами, но и провокационным поведением, которое вызвало бурную реакцию зрителей.



Многочисленные зрители, среди которых были и дети, стали свидетелями того, как Наталья Ионова позволила себе откровенные жесты и высказывания. Этот инцидент стал причиной обсуждений в прессе и социальных сетях, а также привлек внимание экспертов.

По словам парапсихолога Ведаславы, поведение Глюкозы на сцене может быть связано с внутренними проблемами, которые она переживает. Вскоре после скандала Наталья призналась, что ее неадекватные действия были следствием злоупотребления антидепрессантами, назначенными ей после смерти бабушки. Кроме того, она испытывает стресс из-за конфликтов с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Парапсихолог отметила, что у Глюкозы есть подозрения на зависимость от запрещенных веществ или алкоголя, и родные артистки рассматривают возможность отправить её в реабилитационный центр. Источники утверждают, что сама Наталья не против пройти лечение. Это решение может стать важным шагом на пути к восстановлению. Ведаслава считает, что у Глюкозы действительно есть зависимость, с которой она пытается бороться. "Она долгое время ничего не употребляла, но срыв произошел перед концертом в Красноярске", — говорит парапсихолог. Она подчеркнула, что Глюкоза должна осознать необходимость изменений в своей жизни.

Ведаслава также уверена, что Глюкоза имеет потенциал для преодоления своих трудностей. Главное — это желание самой артистки изменить свою жизнь. "Я вижу, что Вселенная подсказывает ей: "Бери себя в руки!", — добавила эксперт. Однако Наталья привыкла убегать от реальности и не всегда справляется с жизненными трудностями. Вероятно, она действительно попадет в реабилитационный центр, но близкие сделают все возможное, чтобы избежать огласки.

Личная жизнь Натальи также не радует. Она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым уже 18 лет, у них двое дочерей — 17-летняя Лидия и 12-летняя Вера. Однако в семье также наблюдаются конфликты. Парапсихолог утверждает: "Дело идет к разводу". Тем не менее, она добавляет, что в данный период многие пары проходят испытания на прочность и могут помириться.