Прохор Шаляпин продемонстрировал подтянутое тело.

В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина – такой снимок распространился по новостным паблика, посвященным шоу-бизнесу. На изображении артист принимает душ и повернут к публике спиной, но не все осталось за кадром. В комментариях шутят, что "Прохор ловит пенсионерок на живца", "Живца только за деньги, наверное, можно посмотреть" и отпускают прочие колкости. Но несмотря на это, поклонница Шаляпина единогласно признали, что фигура у него идеальная.

Не так давно Прохор рассказал, почему питает слабость к женщинам гораздо старше его. Он без стеснения объяснил, что таким образом получал поддержку, поднимал мидийность и поддерживал скандальную репутацию. Певец поделился, что даже получил в наследство от своих пассий недвижимость.

А буквально на днях артист разместил в личном блоге фото из Крыма, где он проводит свой отпуск. На фото с Шаляпиным красовалась молодая девушка, правда лицо ее Прохор предусмотрительно скрыл. Но не смог утаить это от Анастасии Волочковой, которая возмутилась в комментариях, с кем это там изменяет ей Проша.

Шаляпин признался, что это всего лишь "съемочный процесс", а любит он только Волочкову. Пару связывает многолетняя крепкая дружба, они часто появляются на публике вместе и не стесняются эпатировать публику.