Анастасия Костенко сделала неожиданное признание.

Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова. В личном блоге жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что пришла в свою обычную форму после родов и беременеть больше не планирует, иначе скоро будет путать имена детей.

"С этим, пожалуй, все", – огорошила Костенко своих подписчиков.

Впрочем, те не слишком поверили в слова многодетной мамы, написав, что не всегда все зависит только от одного из партнеров.

В конце весны звездная пара показали лицо своего младшего сына Ярослава. Это произошло во время крещения сына знаменитостей, рожденного в феврале. Крестными родителями малыша стали близкий друг семьи, которого обожают все дети, и сестра Дмитрия.



Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и блогер Анастасия Костенко поженились в 2018 году. В их браке родилось четверо детей: кроме Ярослава модель и футболист воспитывают 5-летнюю Милану, 3-летнюю Еву и двухлетнего Алексея. Для спортсмена это третий брак и у него уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

В 2021 году Тарасов завершил футбольную карьеру и сейчас развивает свой бизнес. Кроме того, Дмитрий признавался, что большую часть дохода в семью приносит его супруга. Она зарабатывает неплохие деньги благодаря рекламе в соцсети и своему блогу, а также открыла собственный онлайн-магазин одежды.