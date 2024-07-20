Развитие устойчивости к стрессу: практические советы

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

12:05Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре 11:41ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям 11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Развитие устойчивости к стрессу: практические советы

Развитие устойчивости к стрессу: практические советы
2633

Автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа рассказала, как бороться со стрессом.

Решение любой проблемы начинается с признания того, что она существует. Люди живут под постоянным давлением стресса, но как минимум в 90% случаев этого можно легко избежать. Важно понять причины и увидеть, что большую часть стрессов человек создает себе сам. О том, как противостоять напряжению и жить в более спокойном ритме, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Перукуа. Фото: личный архив Перукуа

Стресс: польза или вред?

Можно выделить два типа стресса: здоровый и нездоровый. Первый из них — это мобилизация ресурсов организма для выполнения поставленных задач. Такое состояние — нормальное проживание биоритмов, которые позволяют благополучно существовать во внешнем мире.

В рамках этого процесса утром у человека повышается уровень кортизола — гормона стресса. Благодаря этому вы просыпаетесь бодрыми, активными, готовыми к действию. Организм помогает вам после ночного отдыха — надпочечники вбрасывают в кровь здоровую порцию кортизола.

Другое дело, что в городском ритме жизни нарушаются естественные биоритмы: люди поздно ложатся, мало и плохо спят, неравномерно питаются, накачивают себя разного рода негативной информацией и мыслями. В результате они начинают проживать то, что можно назвать нездоровым стрессом. Это выражается в несвоевременных и непропорциональных реакциях на внешние сигналы.

Вечером вам трудно успокоиться и уснуть — вместо снижения уровня кортизола перед сном происходит его повышение. Вы пьете много кофе, смотрите соцсети, завидуете тем, у кого все получается, досадуете, что вам ставят мало лайков. Потом листаете новости, где трагедии сменяются криминальными новостями и экономическими кошмарами. Тут уж точно не до отдыха!

Кроме того, могут раздражать дети, не сделавшие домашнее задание, споры с мужем или женой, бытовые неприятности. Поэтому утром вы просыпаетесь с трудом, пытаясь взбодриться с помощью кофе и энергетиков. Потом — дорога на работу в пробках, встречи с хамоватыми водителями или грубыми пассажирами. На службе — сплошные дедлайны и недовольные клиенты. О каком спокойствии можно говорить? Один сплошной стресс.

Что поможет справиться с напряжением?

Стрессоустойчивость формируется за счет трех простых вещей:

  • признания текущего порядка вещей;
  • устранения всего, от чего можно избавиться, что ведет к ненужным стрессовым реакциям;
  • изменения отношения к обстоятельствам, от которых нельзя абстрагироваться.

С чего следует начинать борьбу со стрессом?

Таблица стресса

Попробуйте провести честную оценку жизни, посмотрите на нее с целью исследования своего состояния. Сделайте простую таблицу, запишите в нее все, не думайте слишком долго — разбор данных будет потом:

первая колонка — сама стрессовая ситуация;

вторая — кто или что ее вызывает. Если это новости, то причина — вы сами и ваши поступки;

третья — описание силы стресса;

четвертая — как часто это случается.

Разбор информации

Проанализируйте созданную вами таблицу. Особенно внимательно посмотрите на те поля, где источник стресса — вы сами. Например, если вы часто пьете кофе от недостатка энергии, причем до предынфарктного состояния, то это очень тревожный звоночек.

Поиск выхода

Оцените все возможные решения, которые вы в силах принять, и действия, которые способны совершить, чтобы убрать источники стресса. Подумайте, реально ли изменить свои привычки или поведение окружающих. Радикальный вариант — отказаться от общения с некоторыми людьми.

Если вы никак не можете повлиять на происходящее, то самое разумное — перестать реагировать на него как на потенциальную угрозу. Вы же не боитесь, выходя из дома, что попадете под автомобиль. Хотя вероятность этого заметно выше, чем погибнуть в авиакатастрофе. Просто вторая ситуация в силу своего драматизма воспринимается как кошмар, который невозможно принять. Именно способность договариваться с собственным сознанием — важный шаг на пути к обретению стрессоустойчивости.

Полезные техники для снижения стресса

Есть еще пара методик, оказывающих мощное антистрессовое воздействие. Это практики, связанные с дыханием, звуком и медитацией. Например, эффект звуковых волн основан на запуске биохимической реакции синтеза оксида азота, который расширяет сосуды и снимает стресс.

Существуют голосовые саундтреки, обладающие сильнейшими гармонизирующими свойствами. Это не раз проверено с помощью различных экспериментов. Причем даже пациенты, чей стресс вызван хроническими недугами и болями, получают отличные результаты. В настоящее время изучается влияние подобных методов на солдат, переживших ПТСР, и первые опыты вполне обнадеживают.

Развитие стрессоустойчивости во многом зависит от самого человека. Если вы хотите сохранить физическое и психическое здоровье, воспользуйтесь данными советами, которые уже помогли многим людям.

Телеграм канал

20 июля 2024, 21:17
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков

По теме

Что такое женское предназначение и почему оно важно?

Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки?

Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре

Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре
Анастасию Волочкову ждут "райские кущи". Балерина Анастасия Волочкова никак не может построить свою личную жизнь.

ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям

ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям
Советский черно-белый художественный фильм-сказка "Золушка" был снят на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе! 1.

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом
Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске"). Светлане Кузнецовой 39 лет.

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень
Ксения Бородина удивила своих поклонников. Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе.

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг
В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин. Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет.

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала
Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи. Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 01/08ЧтвСын Джоли разбился в аварии