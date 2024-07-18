Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала, как пережила тяжелый период своей жизни.

В недавнем интервью Вера Брежнева высказалась о разводе с композитором Константином Меладзе. Артистка не стала говорить о причинах расставания, однако уточнила, что этот период был очень сложным. Причем настолько, что при упоминании наворачиваются слезы.

Поэтому и в этот раз, когда бывшая солистка группы "ВИА Гра" заговорила о тяжелых событиях, она не смогла сдержать слез. Это говорит о том, что артистка до сих пор страдает из-за развода с композитором.

Впрочем, Вера Брежнева поняла, что настало время изменений и трансформаций. К этой мысли ее привели наблюдения за окружающим миром. Мол, многие в настоящий момент сталкиваются с аналогичными жизненными ситуациями.

На вопрос о новом романе певица отвечать не стала. Она предпочла не раскрывать подробности личной жизни. Артистка лишь призналась, что в настоящий момент находится в гармонии с собой, и это главные отношения, которые должны быть, поскольку благодаря им выстраивается здоровая связь с остальными.

Напомним, о разводе Вера Брежневой и Константина Меладзе в светских кругах говорили еще год назад. Спустя некоторое время певица подтвердила, что брак был расторгнут.