[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните события фильма "Большая перемена"? Этот тест поможет вам освежить в памяти сюжет и персонажей этой культовой советской комедии.

"Большая перемена" – один из самых любимых и известных советских фильмов. Его сюжет полон комедийных ситуаций, драматических моментов и запоминающихся героев. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете детали этой увлекательной истории. Ответьте на вопросы и узнайте, как хорошо вы помните события фильма.

1. Почему Нестор Петрович Северов стал учителем в вечерней школе?

a) Его отправили туда по распределению

b) Он хотел сделать карьеру в педагогике

c) Он расстался с Полиной и ушел в "добровольную ссылку"

d) Его уволили с прежней работы

2. Какую проблему пытался решить Нестор Петрович, помогая ученику Григорию Ганже?

a) Помочь ему закончить школу

b) Помирить его с женой Светланой

c) Устроить его на работу

d) Все вышеперечисленное

3. Кто такой Александр Петрыкин и какую роль он сыграл в фильме?

a) Одноклассник Ганжи, который помогал Нестору Петровичу

b) Учитель, который помогал Нестору Петровичу с дисциплиной в классе

c) Рабочий, который "воспитывал" ученика Ляпишева

d) Директор вечерней школы

4. Почему Степан Семенович Леднев влезал в класс через окно?

a) Чтобы избежать встречи с дочерью Нелли

b) Чтобы не опоздать на урок

c) Потому что дочь не пускала его в класс

d) Чтобы продемонстрировать свою тягу к знаниям

5. Какую проблему помогал решить Нестору Петровичу Петр Тимохин?

a) Помог устроить Викторию Коровянскую на работу

b) Помирил Ганжу с женой Светланой

c) Помог Ляпишеву стать "идеальным человеком"

d) Помог вернуть жену Александру Петрыкину





Ответы: 1-c, 2-d, 3-c, 4-c, 5-a