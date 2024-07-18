[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания

"Большая перемена" – один из самых любимых и известных советских фильмов. Его сюжет полон комедийных ситуаций, драматических моментов и запоминающихся героев. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете детали этой увлекательной истории. Ответьте на вопросы и узнайте, как хорошо вы помните события фильма.
1. Почему Нестор Петрович Северов стал учителем в вечерней школе?
a) Его отправили туда по распределению
b) Он хотел сделать карьеру в педагогике
c) Он расстался с Полиной и ушел в "добровольную ссылку"
d) Его уволили с прежней работы
2. Какую проблему пытался решить Нестор Петрович, помогая ученику Григорию Ганже?
a) Помочь ему закончить школу
b) Помирить его с женой Светланой
c) Устроить его на работу
d) Все вышеперечисленное
3. Кто такой Александр Петрыкин и какую роль он сыграл в фильме?
a) Одноклассник Ганжи, который помогал Нестору Петровичу
b) Учитель, который помогал Нестору Петровичу с дисциплиной в классе
c) Рабочий, который "воспитывал" ученика Ляпишева
d) Директор вечерней школы
4. Почему Степан Семенович Леднев влезал в класс через окно?
a) Чтобы избежать встречи с дочерью Нелли
b) Чтобы не опоздать на урок
c) Потому что дочь не пускала его в класс
d) Чтобы продемонстрировать свою тягу к знаниям
5. Какую проблему помогал решить Нестору Петровичу Петр Тимохин?
a) Помог устроить Викторию Коровянскую на работу
b) Помирил Ганжу с женой Светланой
c) Помог Ляпишеву стать "идеальным человеком"
d) Помог вернуть жену Александру Петрыкину