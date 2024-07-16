Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт

Актриса Мария Голубкина раскрыла семейную тайну.

В шоу "Ханга ПРО..." Мария Голубкина сделала заявление: Андрей Миронов является ее биологическим отцом, хотя долгие годы таковым публика считала сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. Впрочем, сама семья отказывалась признавать артиста отцом Марии, и лишь к 50 годам она решила, что в этом нет смысла. Мол, все очевидно.

По словам Голубкиной, однажды Миронов набросился на поклонницу, которая заявила, что Мария не является ее отцом. Тогда дочери артиста было всего 10 лет. Также актриса отметила: у нее и ее сестры разные фамилии не из-за одинаковых имен, а из-за того, что она появилась на свет не в браке.

Кстати, у Марии Голубкиной и Марии Мироновой были сложные отношения. Несмотря на обучение в одной школе, они практически не пересекались, и лишь спустя десятилетия стали нормально общаться. В течение нескольких лет после полноценной встречи и беседы сестры узнавали друг друга.

Напомним, Мария Голубкина является дочерью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Сообщалось, что Андрей Миронов удочерил будущую актрису. Матерью Марии Мироновой является Екатерина Градова, первая жена звезды фильма "Бриллиантовая рука", заслуженная артистка РСФСР.