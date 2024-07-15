"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына

Регина Тодоренко приобщает сына к экстриму с ранних лет.

Телеведущая Регина Тодоренко проводит жаркие дни на Мальдивах вместе со своей семьей. Ведущая "Орел и решка" придумала активное развлечение: она сама занялась снорклингом и привлекла к этому занятию супруга и даже своих малолетних детей. Разумеется, младший сын звезды Мирослав пока не участвует во всеобщем досуге. Однако Михаил, которому исполнилось 5 лет, уже второй раз совершает погружение самостоятельно.

В прошлый раз ребенок испытал настоящую панику, но со временем смог преодолеть эмоции. Желание увидеть морских обитателей оказалось сильнее.

Тодоренко, хоть и снова подвергла опасности старшего сына, признается в своих соцсетях, что мальчик волнуется, да она и сама переживает.

"Мне и самой страшно отпускать его", – заявила Регина в личном блоге.

Впрочем, ее опасения могут быть не напрасными. В прошлом году после семейного отдыха в Турции Михаил, которому на тот момент было 4 года, получил серьезную травму. Тодоренко поделилась с подписчиками видео – показала, что малыш разбил себе голову, упав во время игры со сверстниками. Родители экстренно обратились к медикам, которые госпитализировали звездного отпрыска. Тогда телеведущая призналась, что чувствует себя плохой матерью.