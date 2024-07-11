"Ой, лохушка": звезду Comedy Woman Сысоеву обвели вокруг пальца

Надежда Сысоева поделилась всеми данными.



После участия в реалити-шоу "Выжить в Дубае" Надежду Сысоеву, помимо испорченной репутации, преследует злой рок. Сначала несчастье с мамой, расставание с возлюбленным Сашей Стоуном, ушат хейта на ее блондинистую голову. Так теперь резидентку Comedy Woman обвели вокруг пальца мошенники.

Как рассказала Сысоева в своем телеграм-канале, ей позвонили якобы сотрудники мобильного оператора. Надежда без тени сомнения моментально дала все пароли к своим личным кабинетам.

Но самое удивительное в этой истории то, что Наденьке удалось выйти сухой из воды и все же провести опытных обманщиков. Чудом или волею судьбы это произошло, судите сами: во время разговора с Сысоевой ее собеседник забыл отключить микрофон при консультации с так называемой коллегой и тем самым развалил все дело. Надежда вмиг раскусила махинацию и ринулась в МФЦ с целью защитить свои данные.

"Ой, лохушка", – отругала сама себя Сысоева.



Подписчикам она пожелала быть осторожнее и не поддаваться обману. Те, в свою очередь, увидели во всем происходящем кармическую составляющую и пожелали Надежде быть добрее, тогда, быть может, ее перестанут преследовать несчастья.



Напомним, 10 июля артистка отметила свое 40-летие. К удивлению, никто из коллег по нашумевшему проекту "Выжить в Дубае" ее не поздравил. Бывший парень Саша Стоун тоже не удостоил девушку даже фразой. В Сети обратили на это особое внимание, написав, что экс-возлюбленный Надежды поступил абсолютно так же, как и с ним когда-то Валя Карнавал – бросил Сысоеву перед днем ее рождения.