Устроили разборки: Гордон поймала Кудрявцеву на откровенной лжи

Юрист и певица Екатерина Гордон в недоумении из-за слов телеведущей Леры Кудрявцевой.

О дружбе Екатерины Гордон и Леры Кудрявцевой известно многим. Также публика знает, что не так давно подруги решили создать совместный музыкальный проект, выпустив несколько песен для тех, кому за... Видно, что женщин связывают крепкие и теплые отношения. Кажется, что они знают друг о другие если не все, то многое. Но относительно недавнее высказывание телеведущей о дружбе стало шоком для Кати.

Гордон обратила внимание на фрагмент из интервью Кудрявцевой, где та заявляет, что предпочитает дружить с представителями сильного пола. "Если дружить, я дружу с мужчинами. У меня все друзья мужчины", – сказала Лера. Таким образом, удивленная Екатерина поймала подругу на откровенной лжи. "То ли я мужик, то ли Лерка с*****ла (ценз. – соврала)", – сказала юрист в недавно опубликованном видео в популярной социальной сети.

Леру Кудрявцеву лишь рассмешило замечание Екатерины Гордон. По словам телеведущей, подруга отчитала ее. "У нас уже сутки разборки. Угораю", – прокомментировала публикацию приятельницы 53-летняя знаменитость.

Фото: скриншот соцсети

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Телезвезда считает неуместными попытки некоторых представителей шоу-бизнеса защитить предпринимателя, который якобы предал супругу. По словам ведущей шоу "Секрет на миллион", она в курсе страданий артистки. Слова блондинки приводили "Дни.ру".