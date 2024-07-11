66-летняя Шэрон Стоун занялась новым увлечением в непристойном виде

66-летняя Шэрон Стоун в последние годы все больше увлекается живописью и добивается в этой сфере заметных успехов. Актриса не только создает собственные картины, но и организует выставки своих работ.



Недавно актриса поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлен процесс написания новой картины. На снимке Стоун позирует почти обнаженной, в одних лишь плавках ярко-голубого цвета. Актриса стоит у мольберта и держит в руках кисть. Ее тело покрыто бронзовым загаром, который эффектно контрастирует с голубым цветом плавок.

В подписи к фотографии Шэрон пошутила: "Иногда мне приходится выбираться из бассейна, чтобы порисовать". Поклонники актрисы по достоинству оценили ее смелость и талант. Многие отметили, что Стоун выглядит потрясающе для своего возраста.

"Когда я в молодости посмотрела "Основной инстинкт", то убедилась, что Шэрон Стоун – самая красивая женщина из ныне живущих. И спустя столько лет я не поменяла мнение! Просто легендарна!" – написала одна из подписчиц. "Почему мне 32, а ты выглядишь настолько лучше меня?" – задалась вопросом другая. "Поведение богини", – восхитился кто-то из поклонников.

Увлечение живописью стало для Шэрон Стоун новым творческим вызовом и способом самовыражения. Ее картины пользуются спросом среди коллекционеров и любителей современного искусства. Стоун регулярно проводит выставки своих работ, которые неизменно привлекают внимание публики.

В своих картинах Шэрон Стоун часто исследует темы женственности, сексуальности и красоты. Она использует яркие цвета и смелые мазки, создавая абстрактные и экспрессивные произведения.

Творчество Шэрон Стоун в сфере искусства доказывает, что она является не только талантливой актрисой, но и разносторонней и увлеченной личностью. Несмотря на свой возраст, актриса продолжает удивлять и вдохновлять своих поклонников.