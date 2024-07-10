Диана Гурцкая попала под обстрел

Диана Гурцкая уже прокомментировала происшествие.

Эстрадная певица Диана Гурцкая пережила одну из страшных ночей в своей жизни. Ее квартира в центре Москвы попала под обстрел. Это произошло не впервые – такое уже случалось в жизни артистки. Исполнительница хита "Ты здесь" сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Оказалось, что на жилище Дианы покушался сосед из дома напротив – ее квартира попала под обстрел случайно. Нарушитель рассказал, что цели навредить певице у него не было, но так и не смог объяснить мотивы своего преступления.



Сама Гурцкая опровергла эту новость, заявив, что стрельба в Москве невозможна, а представители СМИ просто раздули новость из ничего. Поклонники артистки обрадовались, ведь не так давно Диана потеряла своего любимого супруга, уход которого очень сильно подкосил ее.



Замуж за Петра Кучеренко она вышла в начале нулевых годов. Долгое время после трагедии она не могла комментировать произошедшее. Лишь недавно призналась, какую боль испытала на самом деле. Сейчас артистка живет и работает ради своего единственного сына Кости, который недавно отметил свое 17-летие. По признанию исполнительницы, он помогает ей переживать трудные времена и является настоящей опорой и поддержкой.

