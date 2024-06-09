Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде

Кошки – существа загадочные, испокон веков окутанные флером таинственности. Люди верили, что эти животные обладают особым чутьем, способны видеть невидимое и предсказывать будущее. Особенно много поверий связано с умением кошек предчувствовать перемену погоды.



От шепота стихий до кошачьего чутья

Древние люди верили, что кошки близки с сущностями, управляющими стихиями: ветром, огнем и водой. Считалось, что именно духи управляют погодой, а кошки способны понимать их язык и предупреждать людей о грядущих изменениях.

"Штормовые" кошки . Особое внимание уделяли кошкам темных окрасов. Темно-серых и дымчатых называли "штормовыми", полагая, что их шерсть способна притягивать тучи.

. Особое внимание уделяли кошкам темных окрасов. Темно-серых и дымчатых называли "штормовыми", полагая, что их шерсть способна притягивать тучи. Поведение – ключ к разгадке. Люди внимательно наблюдали за поведением кошек, пытаясь разгадать знаки, посылаемые духами стихий.

Кошачьи приметы: от бури до заморозков

Если кошка сидит, повернувшись к северо-востоку, едва шевеля хвостом, – ждите бурю. Это поведение трактовалось как своеобразный дозор: кошка прислушивается к шепоту ветра, предупреждая о надвигающейся стихии.

А вот если киса обращена мордочкой к юго-западу, – погода будет хорошей. Юго-запад ассоциировался с теплом и солнцем, поэтому такое поведение кошки вселяло надежду на ясные дни.

Кошка бегает по дому, прыгает на мебель, как будто играя с невидимыми друзьями? Это верный признак близкой перемены погоды. Считалось, что так кошка реагирует на присутствие духов стихий, которые предвещают грозу или ветер.

А если во время грозы кошка спокойно сидит у вас на коленях, не обращая внимания на гром и молнии, – значит, буря скоро утихнет.

Кошка катается по полу, подставляя животик и игриво поблескивая глазами? Ждите дождя! Такое поведение связывали с близостью водной стихии.

Наука или суеверие?

Сегодня многие склонны считать кошачьи приметы простым совпадением. Однако, некоторые исследователи полагают, что кошки действительно обладают повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления, влажности и магнитных полей. Возможно, именно это позволяет им предчувствовать перемену погоды задолго до того, как мы заметим первые признаки.

Так или иначе, наблюдать за поведением кошек всегда интересно. А вдруг в этих загадочных существах действительно скрыта древняя мудрость, позволяющая им жить в гармонии с природой и ее стихиями?