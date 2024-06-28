Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода

Алсу лишь одним словом дала понять, что щедрое предложение ее супруга не является правдой.

В последние дни предстоящий развод Алсу и Яна Абрамова обсуждают особенно активно. А все из-за лаконичных заявлений певицы в популярной социальной сети.

Сначала артистка назвала ложью слова экс-избранницы Тимати Анастасии Решетовой о том, что считает романы с женатыми мужчинами неприемлемыми. Так исполнительница хита "Зимний сон" намекнула, что слух о романе ее мужа с моделью не является выдумкой. А недавно певица сочла враньем слова супруга о его готовности выплатить ей более двух миллиардов рублей. Как сообщали СМИ, бизнесмен якобы намерен это сделать ради решения вопросов, связанных с бракоразводным процессом, без ссор и скандалов.

Но Алсу настаивает: все это лишь красивые слова. На деле же все обстоит совсем не так. Артистка полагает, что информацию об активах, которые Абрамов якобы намерен ей подарить, запустили в Сети его пиар-менеджеры ради спасения репутации, которая была испорчена.

Алсу решительно настроена на развод с Яном Абрамовым, о чем она открыто заявляет. Артистка дала понять, что судебное заседание о расторжении брака перенесено на два месяца только ради решения вопросов, связанных с имуществом. Сохранять семью знаменитость не хочет.