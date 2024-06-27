"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова

Почему народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов решили расстаться?

Накануне австрийское издание опубликовало заявление Анны Нетербко и Юсифа Эйвазова о расторжении брака. Почему артисты решили развестись, неизвестно. Они не стали уточнять причины такого решения. Супруги лишь признались, что оно далось им весьма непросто. При этом они отметили, что остаются друзьями. Совместные выступления также остаются возможными.

Известно о разводе столь гармоничной пары для многих стало громом среди ясного неба, поскольку она всегда демонстрировала любовь и гармонию. Анна и Юсиф публиковали в Сети совместные кадры, на которых запечатлены счастливыми. Но увы... Как говорится, ничто не вечно.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети

Пока публика гадает, что же стало причиной разрыва союза Нетребко и Эйвазова, неожиданную версию озвучил общественный деятель Вадим Манукян. Он считает, что артисты расстались из-за разной гражданской позиции. "Она (Анна – Прим. ред.) сделала выбор в пользу Запада", – отметил журналист. Юсиф же, как обратил внимание Манукян, не хочет отказываться от России, где регулярно выступает.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прожили вместе 10 лет, из которых почти девять – в браке. Совместных детей у артистов нет.