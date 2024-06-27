"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия

Певец и шоумен Александр Ревва показал свою любовь.

В начале нулевых годов Александр Ревва встретил любовь всей жизни – красавицу Анжелике из Краснодара. В 2007 году артист женился за избраннице, которая позже подарила ему двух дочерей. Этот союз вызывает у публики восхищение – настолько гармонично смотрится эта пара.

Накануне Александр и Анжелика Ревва отметили 20-летний юбилей своей любви свадьбой. Они организовали пышное торжество, пригласив самых близких. Шоумен надел белый пиджак и рубашку и черные брюки. Свою любимую он представил гостям во всей красе – она щеголяла в роскошном белом платье.

На новой свадьбе Александр Ревва вновь произнес клятву, которую давал на торжестве в 2007-м. С событием супругов поздравили Наталья и Владимир Пресняковы. Подарком от них стало выступление. Шоумен же исполнил для любимой жены песню "Зацепила меня", которая несколько лет назад звучала повсюду.

Александр Ревва и женой Анжеликой. Фото: соцсети

Интернет-пользователи также поздравили Александра Ревву и его супругу Анжелику с 20-летием совместной жизни. "Обалдеть, ребята! От всей души поздравляю с этим серьезным сроком", "Красивая пара, поздравляю вас", "Молодцы, так держать! Счастья на долгие годы", "С праздником, наши любимые. Всегда будем брать пример именно с вашей пары", – написали поклонники.

Напомним, в сентябре этого года Александру Ревве исполнится 50 лет.