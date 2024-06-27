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Пятница 2 августа

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"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков

"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков
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Оскандалившаяся блогерша и телезвезда Настя Ивлеева не выдержала осуждений, поэтому сделала официальное заявление.

Спустя полгода после вызвавшей скандал "голой вечеринки" Настя Ивлеева обзавелась новой работой. 33-летняя знаменитость, отказавшись (по крайней мере, на время) от медиапроектов, открыла лапшичную и теперь все силы бросает на улучшение качества обслуживания посетителей заведения.

Однако, как и в случае с "голой вечеринкой", нашлись те, кто критически отнесся к новой деятельности "отмененной" из-за скандала Ивлеевой. Публика обратила внимание на провокационный маркетинг, который блогерша использовала для продвижения своей лапшичной. Например, на афишах появились фраза "suck it" (соси это). Также у многих возникли вопросы к названию заведения — NUDLES. Это название можно интерпретировать как игру слов: "nudes" (голый) и "noodles" (лапша).

Многие увидели в этом отсылки к "голой вечеринке", а также намеки на непристойность. Не выдержав критики, Настя Ивлеева разразилась тирадой. Своей недавней публикацией в популярной социальной сети блогерша дала понять, что все осуждения в ее адрес зиждутся на "воспаленных фантазиях". Также она сочла волну замечаний провокацией.

Она отметила, что, вопреки негативу, ее новое детище имеет успех. По словам Насти Ивлеевой, ее заведение, где подают азиатскую кухню, посетили уже 11 тысяч человек. "Больше 48 000 блюд и напитков съедено и выпито", – похвасталась знаменитость. Она также рассказала, что вместе с командой работает над исправлением ошибок, которые могли бы омрачить пребывание гостей в лапшичной.

Телеграм канал

27 июня 2024, 16:05
Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @GalichIdaofficial
Telegram / @ivleeva360✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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