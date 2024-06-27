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Пятница 2 августа

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Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле?

Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле?
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Масштаб народной артистки СССР не нуждается в представлении. Примадонна российской эстрады, певица, актриса, композитор, продюсер – ее талант и харизма покорили миллионы сердец. Но чем ярче звезда, тем больше тайн и домыслов окутывают ее образ.

Происхождение звезды – не исключение. Многих поклонников, очарованных талантом и силой духа, интересуют не только творческие достижения Аллы Борисовны, но и подробности личной жизни, детали биографии, и порой даже самые невероятные слухи.

История восхождения Аллы Пугачевой на музыкальный Олимп свидетельствует о невероятном таланте, трудолюбии и неудержимой энергии. Ее дебют на большой сцене, состоявшийся в 1954 году в Колонном зале Дома Союзов, – ознаменовал начало головокружительной карьеры. Кто бы мог подумать тогда, что эта пятилетняя девочка станет одной из самых крупных исторических персон советской и российской эстрады?

Конечно, ее молодость и юность не были сказочными. Да и на детство Аллы выпали невзгоды. В младенчестве она перенесла сложную операцию на горле. Возможно, именно такие испытания закалили характер будущей звезды и научили ее не сдаваться перед трудностями.

Будущая легенда родилась в Москве 15 апреля 1949 года. Ее родители, Борис Михайлович Пугачев и Зинаида Архиповна Одегова, познакомились в Москве уже после Великой Отечественной. Борис Михайлович, фронтовик, лишившийся глаза, работал в обувной промышленности. Он был душой компании, замечательным рассказчиком, и, возможно, именно от него Алла унаследовала свой артистизм и любовь к сцене. Зинаида Архиповна посвятила себя семье, но и у неё в биографии был яркий творческий период – она выступала на фронте в составе концертной бригады.

Однако вокруг даты рождения певицы сложилось немало домыслов. Некоторым, видимо, гораздо интереснее другие истории – те, что позволяют прикоснуться к тайне, увидеть за раскрученным имиджем драму и хитросплетения человеческой судьбы. Именно поэтому не утихают слухи о том, что Алла Пугачева родилась не в 1949-м, а гораздо раньше – в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной. Якобы ее мать, Зинаида Одегова, будучи на фронте, встретила своего героя, и плодом их любви стала маленькая Алла.

Однако эта легенда выглядит весьма сомнительно с учетом того, сколько мифов связано с личностью Примадонны и сколько завистников у нее появилось за годы карьерного роста. К тому же, эта история противоречит всем официальным документам, а подделать их в 40-е годы было крайне сложно. Наконец, эта версия ставит под сомнение репутацию родителей Пугачевой, чьи светлые чувства зародились искренне.

Телеграм канал

27 июня 2024, 06:27
Алла Пугачева. Фото и коллаж: Редакция "Дни.ру"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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