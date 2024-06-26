"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста

Первый канал открыл настоящую охоту за красавцем-актером Нилом Кропаловым – звезде сериалов "Ранетки", "Мачеха", "Лестница в небеса", "Серебряный бор". Ведь тусовка считает, что он – внебрачный сын актера Александр Абдулова. Ведь они похожи, как две капли воды. Правду решил выяснить корреспондент "Дни.ру" на открытии Международного кинофестиваля "Антарес" в Сочи.



По официальной версии, родители Нила – модель и актриса Оксана Калиберда, известная зрителям по фильмам "Шереметьево-2" и "Любовь на острове смерти", и композитор Николай Кропалов, в 1990-е годы сотрудничавший с группой "Божья коровка". Но поскольку мама Нила служила в театре "Ленком" в то же время, когда там играл Александр Абдулов, там до сих пор все шушукаются, что они мог быть роман.



"Этим разговорам уже пять лет, – вздыхает Нил. – У нас в семье уже был из-за этого страшный скандал. Во-первых, я очень похож на Абдулова. Во-вторых, я начинал карьеру в "Ленкоме" (тогдашний худрук Марк Захаров ввел его в спектакль "Город миллионеров" – Прим. ред.). Там же лежала трудовая книжка моей мамы. А мама – очень красивая актриса, за ней многие звезды ухлестывали".

Кропалов, если говорить серьезно, и сам не знает до конца, является ли он сыном Абдулова. "Мне предложили проект Первого канала "Детектор лжи" сдать ДНК-тест, но я отказался, – говорит Нил. – Понятно, что тогда все бы решилось и вопросы бы отпали сами собой. Но я боюсь, что может снова грянуть скандал в семье, начнется выяснение отношение, когда станут прошлое ворошить. Лучше все оставить, как есть".

