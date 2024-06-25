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Пятница 2 августа

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Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все

Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все
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Прежде чем покорить Голливуд и прежде чем стать герцогиней Сассекской она была обычной девочкой из Лос-Анджелеса, которая искала свою первую работу. И нашла ее в самом, пожалуй, обычном месте – магазине замороженных йогуртов Humphrey Yogart.

Рядовой школьнице — 4 доллара в час — вот сколько она получала. В книге Эндрю Нортона «Меган. Принцесса из Голливуда» сообщается, что тогда будущей жене принца Гарри было 13 лет.

Сначала юная американка обслуживала покупателей, таскала мусор и, как и все подростки, училась ответственности и самостоятельности. По законам штата школьникам разрешалось проводить на работе всего несколько часов в неделю, что давало возможность совмещать работу с учебой.

Кадр YouTube / @InsideEdition

Кто бы мог подумать о ее перспективах? Кто вообще рассчитывал на столь грандиозный успех? Это потом на ее пальце засверкает обручальное кольцо с бриллиантом леди Дианы. Только потом имидж Меган станут копировать миллионы, потом ее включат в список "Самых влиятельных людей планеты".

Владелица магазина Паула Шефтель вспоминает о маленькой сотруднице как о трудолюбивом и открытом человеке, который легко находил общий язык с людьми. "Она показала, что является неординарной личностью и хорошо ладит с коллективом, — делилась женщина в беседе с Daily Mirror. — Многие дети не выдерживают давления, нужно обладать особым характером, чтобы справляться с этим. У Меган именно такой характер".

Это значит, что уже в юности Маркл не боялась работы. И это значит, что в ней уже тогда проглядывали задатки сильной личности. И только это, а вовсе не королевское общество, помогло ей добиться успеха.

Именно здесь, среди рожков с ванильным и шоколадным йогуртом, будущая герцогиня оттачивала свое главное оружие – умение располагать к себе. Здесь же, возможно, мечтала о будущих ролях, там же представляла себя на красной дорожке. И здесь, возможно, уже тогда чувствовала в себе силы изменить мир. Этот опыт стал для Меган Маркл бесценным, ведь умение договориться с людьми пригодилось ей и на съемочной площадке, и на дипломатическом поприще.

Случайная встреча в магазине стала для калифорнийской школьницы своеобразным символом будущего успеха. Однажды она увидела своего кумира – Ясмин Блит из "Спасателей Малибу". Не растерявшись, юная мулатка подошла к актрисе и выразила восхищение. Блит одарила улыбкой, поинтересовалась именем и отреагировала рукопожатием. Спустя годы Меган признается, что ведет себя с поклонниками точно так же.

Сначала — куколка, потом — бабочка. Сначала — мусор, потом – дворец.

Кадр YouTube / @ABCNews

Знаменитой актрисе — 4 тысячи долларов за накидку не проблема — вот насколько она богата. Однако ничего бы не изменилось, ничего бы не случилось и ничего бы не было, если бы Меган Маркл не сделала первый шаг навстречу своей мечте, какой бы далекой она ни казалась.

При этом начальный романтический опыт герцогиня Сассекская получила довольно рано в своей жизни. В таблоидах сообщается, что на момент первого поцелуя нынешней супруге принца Гарри было 13 лет.

Телеграм канал

25 июня 2024, 00:02
Фото: Midjourney / Редакция
«Меган. Принцесса из Голливуда» / Редакция✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж:Дни.ру
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com . Коллаж:Дни.ру

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