Тест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе

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В советский период было снято более 1100 великолепных мультфильмов. Они всегда отличались назидательным эффектом и добротой, продвигая честность и справедливость. На них выросло не одно поколение детей! Помните ли вы эти мультики?



1. "Выходи, подлый трус!" А – "Клад кота Леопольда"; Б – "Крокодил Гена и его дузья"; В – "Большой ух" 2. "Маловато будет" А – "Мешок яблок"; Б – "Падал прошлогодний снег"; В – "Следствие ведут Колобки". 3. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет" А – "Заколдованный мальчик"; Б – "Смех и горе у Бела моря"; В – "Приключения Капитана Врунгеля". 4 . "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью" А – "Тайна третьей планеты"; Б – "Веселый огород": В – "В порту". 5. "У тебя — своя сказка, а у меня — своя" А – "Приключения домовенка Кузи"; Б – Маленькая колдунья"; В – "Как Маша поссорилась с подушкой". 6 – "Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся" А – "Можно и Нельзя"; Б – "Винни-Пух и все-все-все"; В – "Непослушный котенок".

ОТВЕТЫ 1 -А – "Клад кота Леопольда"; 2 – Б – "Падал прошлогодний снег"; 3 – В – "Приключения Капитана Врунгеля"; 4 – А – "Тайна третьей планеты". 5 – А – "Приключения домовенка Кузи"; 6 – Б – "Винни-Пух и все-все-все";

