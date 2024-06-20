Тест по советской истории: жившие в Союзе пройдут на раз-два

1. В каком году тело Иосифа Сталина было вынесено из Мавзолея на Красной площади и похоронено у Кремлевской стены?
А – В 1953-м;
Б – В 1957-м;
В – В 1961-м.
2. В каком году первый искусственный спутник Земли был запущен на орбиту?
А – В 1951-м.
Б – В 1957-м;
В – В 1961-м.
3. С экранов телевизоров дикторы почти в каждом выпуске произносили, что "Товарищи Слюньков, Зайков, .... и другие ответственные лица провели (встретили, поздравили, посетили....)". Кто обычно шел третьим в этом перечислении?
А – Товарищ Воротников;
Б – Товарищ Устинов;
В – Товарищ Горбачев.
4. 18 августа 1991 года в своей резиденции по приказу членов ГКЧП был взят под арест президент СССР Михаил Горбачев. Где это случилось?
А – В Кремле;
Б – В Форосе;
В – В Ново-Огарево.
5. Этот советский лидер был четырежды Героем Советского Союза и один раз удостаивался звания Героя Социалистического Труда. Кто это?
А – Иосиф Сталин;
Б – Леонид Брежнев;
В – Никита Хрущев.
6. Кто из этих людей не был похоронен у Кремлевской стены?
А – Никита Хрущев;
Б – Семен Буденный;
В – Феликс Дзержинский.
ОТВЕТЫ
1 – В – 1961;
2 - Б – В 1957-м;
3 – А – Товарищ Воротников;
4 – Б – В Форосе;
5 – Б – Леонид Брежнев;
6 – А – Никита Хрущев.