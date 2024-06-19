Ностальгический ТЕСТ про наше счастливое советское детство

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Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.

1. Кто никогда не вел легендарную передачу "В гостях у сказки"? А – Валентина Леонтьева; Б – Владимир Долинский; В – Рина Зеленая. 2. В какое время выходила телепередача "Будильник"? А – Воскресенье, в 9.30. Б – Суббота, в 10.20. В – Пятница, 11.40. 3. Чего не обещал перед лицом своих товарищей школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации? А – Горячо любить свою Родину; Б – Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин; В – Выполнять законы пионеров Советского Союза; Г – Примерно учиться и отличаться прилежным поведением. 4. Готовальня — это... А – Набор чертежных инструментов в специальном футляре; Б – Класс для уроков труда у девочек; В – Шишка после ушиба. 5 – Родившиеся в СССР помнят легендарные аппараты с газировкой. Сколько стоит стакан воды с сиропом? А – 1 копейка; Б – 3 копейки; В – 5 копеек. 6. Какого аттракциона не знали советские дети? А – Колесо обозрения; Б – "Сюрприз"; В – "Ромашка"; Г – Американские горки. 7 – "Пионерская зорька" – это... А – Радиопередача для школьников; Б – Газета для школьников; В – Марка конфет

ОТВЕТЫ 1 – В – Рина Зеленая; 2 – А – Воскресенье, 9.30; 3 – Г -Примерно учиться и отличаться прилежным поведением; 4 – А -Набор чертежных инструментов в специальном футляре; 5 – Б – 3 копейки; 6 – Г – "Американские горки". 7 – А – Радиопередача.