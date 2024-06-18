Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам!

Это и есть лучший тест! Специально для Вас, настоящих эрудитов! Знаете ли Вы столь милых, замечательных животных? Угадайте, кого мы засекретили в вопросах по необычным, интересным и любопытным фактам. Только от команды "Дни.ру" с улыбкой для любимых читателей!

В этом тесте для Вас: 5 удивительных фактов о самых разных представителях животного мира. Какие-то из них могут показаться Вам несложными, иные же заставят усомниться в своих знаниях. Главное, что для любителей милых🐰 созданий и невероятных фактов этот тест🐣 станет настоящим открытием!

Каждый правильный ответ🦊 тестового задания – это маленькая победа🐹 в познании удивительного мира фауны нашей планеты. Помните правило теста: даже если угадаете правильный ответ лишь на 1 вопрос – это уже повод для радости! Ведь любой, даже самый маленький шаг – это шаг к осознанию важности баланса природы и благополучия милых🦜 животных. Пройдите тест от редакции „Дни.ру“, смотрите правильные ответы в конце и меняйте мир к лучшему!

1. Вопрос: у африканского народа суахили есть легенда, что первый человек спустился на землю с неба при поддержке этого животного-помощника ...

а) Жираф

б) Слон

в) Зебра

г) Горилла

д) Леопард

2. Вопрос: на чукотском языке выражение "кора-доктор" обозначает ветеринара, что за животное означает первая часть этого слова ...

а) Медведь

б) Олень

в) Волк

г) Лиса

д) Заяц

3. Вопрос: ее агрессию к человеку выдает такое поведение, что она скалит зубы, прижимает уши и пытается повернуться к этому человеку задом ...

а) Кошка

б) Белка

в) Лошадь

г) Овца

д) Свинья

4. Вопрос: существует фраза-клише о том, что этот представитель живого содержит две тонны плохого характера ...

а) Крокодил

б) Тигр

в) Кенгуру

г) Носорог

д) Кашалот

5. Вопрос: в честь некоторых особей получили названия географические объекты, что за животные связаны с горой Верти и мысом Дика на Таймыре ...

а) Кошки

б) Мыши

в) Коровы

г) Кролики

д) Собаки

♡Тест♡ от редакции «Дни.ру»: смотрите правильные ответы!

1—а (Жираф)

2—б (Олень)

3—в (Лошадь)

4—г (Носорог)

5—д (Собаки)

Вот и сделан тот самый шаг: в компании милейших особей, полный только лишь радости.

✔ Если угадали хотя бы 1-го представителя мира животных—это микропобеда!

❣ А если угадать смогли всю 5-ку по фактам — эта победа большая!