Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам!

В этом тесте для Вас: 5 удивительных фактов о самых разных представителях животного мира. Какие-то из них могут показаться Вам несложными, иные же заставят усомниться в своих знаниях. Главное, что для любителей милых🐰 созданий и невероятных фактов этот тест🐣 станет настоящим открытием!
Каждый правильный ответ🦊 тестового задания – это маленькая победа🐹 в познании удивительного мира фауны нашей планеты. Помните правило теста: даже если угадаете правильный ответ лишь на 1 вопрос – это уже повод для радости! Ведь любой, даже самый маленький шаг – это шаг к осознанию важности баланса природы и благополучия милых🦜 животных. Пройдите тест от редакции „Дни.ру“, смотрите правильные ответы в конце и меняйте мир к лучшему!
1. Вопрос: у африканского народа суахили есть легенда, что первый человек спустился на землю с неба при поддержке этого животного-помощника ...
а) Жираф
б) Слон
в) Зебра
г) Горилла
д) Леопард
2. Вопрос: на чукотском языке выражение "кора-доктор" обозначает ветеринара, что за животное означает первая часть этого слова ...
а) Медведь
б) Олень
в) Волк
г) Лиса
д) Заяц
3. Вопрос: ее агрессию к человеку выдает такое поведение, что она скалит зубы, прижимает уши и пытается повернуться к этому человеку задом ...
а) Кошка
б) Белка
в) Лошадь
г) Овца
д) Свинья
4. Вопрос: существует фраза-клише о том, что этот представитель живого содержит две тонны плохого характера ...
а) Крокодил
б) Тигр
в) Кенгуру
г) Носорог
д) Кашалот
5. Вопрос: в честь некоторых особей получили названия географические объекты, что за животные связаны с горой Верти и мысом Дика на Таймыре ...
а) Кошки
б) Мыши
в) Коровы
г) Кролики
д) Собаки
♡Тест♡ от редакции «Дни.ру»: смотрите правильные ответы!
1—а (Жираф)
2—б (Олень)
3—в (Лошадь)
4—г (Носорог)
5—д (Собаки)
Вот и сделан тот самый шаг: в компании милейших особей, полный только лишь радости.
✔ Если угадали хотя бы 1-го представителя мира животных—это микропобеда!
❣ А если угадать смогли всю 5-ку по фактам — эта победа большая!
Но самая идеальная и лучшая "победа-побед" у Вас еще впереди!