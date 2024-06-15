Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри"

Народный артист СССР, Муслим Магометович Магомаев, писал об очаровательной фальшивости Аллы Борисовны Пугачевой в мемуарах "Любовь—моя мелодия", что певица "кипит" внутри и непредсказуема: "сегодня" такая – "завтра" другая

Народному артисту СССР Муслиму Магометовичу Магомаеву удалось раскусить певицу—Аллу Борисовну Пугачеву, написав в книге мемуаров «Любовь-моя мелодия» про очаровательную фальшивость и искренность "до мурашек", присущие народной артистке СССР.

"Сегодня она такая, завтра другая. Искренняя до мурашек – и очаровательно фальшивая... <...> И ангел, и бесенок... Вся она кипит внутри, но не всегда этот вулкан сдерживает", — искусно записано Муслимом Магометовичем Магомаевым об Алле Борисовне Пугачевой в заключительной части мемуарной книги!

Эстрадный и оперный певец, композитор и киноактер пишет в начале книги ’Любовь – моя мелодия’: "Азербайджан — мой отец, а Россия — мать".

Мусли́м Магоме́тович Магома́ев родился в 1942г. в Баку (СССР). Ушел в 2008г. в Москве.

Ранее стало известно, что певицу Пугачёву лишили пенсии в Израиле.