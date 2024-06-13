"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти?

Телеигра "Что? Где? Когда?" получила триумфальный успех как в СССР, так и в РФ. Сегодня многие ее смотрят и пересматривают не только в РФ, но и в зарубежных мировых державах. И этому есть 1 объяснение: интеллект — это редчайшая драгоценность, мода — разменная монета, а главное в жизни — правильный выбор. А вам это под силу? Сдадитесь без победы или осилите тест?
В каждом маленьком, среднем, крупном городе есть как минимум 1 человек, который обладает эталонной эрудицией, но не считает себя "знатоком". Исключительно вам, уважаемые эрудиты и знатоки, выпал уникальный шанс проверить себя! Убедитесь, что достойны побед и являетесь эталоном!
В этом тесте мы представляем для вас 5 задач из самых разных областей знаний: история, искусство, география, обществознание и многое-многое другое. Отличником вы были или двоечником, хорошистом или троечником, физиком или лириком, все это не важно. В каждой задаче выберите лишь 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Вы сможете, мы верим и желаем пройти суперсложное испытание на максимум!
ВОПРОСЫ:
1. Название этого электроприбора происходит от латинского слова vannus "веялка" ...
а) фен;
б) миксер;
в) пылесос;
г) утюг;
2. В ювелирном мастерстве количество чистого золота иногда определяют не только в процентах, но и в каратах. Итого: 58,5% золота в изделии — 14 карат, 75% — 18 карат. В чистом золоте — ...
а) 51;
б) 24;
в) 100;
г) 42;
3. Арабские женщины украшали это листовым золотом, шнурками, золотыми пуговицами, кольцами. Это ...
а) чашки;
б) ложки;
в) волосы;
г) блюдца;
4. Немцы называют это кондитерское изделие "палочкой любви". А русские так же, как и французы. Это ...
а) багет;
б) леденец;
в) пастила;
г) эклер;
5. Некоторые уверены, что этот танец испанского происхождения и был занесен в Южную Америку. Но другие убеждены, что его музыка кубинского происхождения. Не исключено, что его произвели для обучения мужчин бальным танцам из-за умеренного темпа и четкого ритма ...
а) ламбада;
б) чечетка;
в) танго;
г) свинг;
ОТВЕТЫ:
1—а (фен), 2—б (24), 3—в (волосы), 4—г (эклер), 5—в (танго).
Если допустили ошибку — пройдите тестирование еще раз и закрепите суперский результат!