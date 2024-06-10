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Пятница 2 августа

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Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову
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С 26 по 28 июля Лайма Вайкуле вновь соберет предателей и врагов России на своем шабаше в Юрмале. Правда, цены на билеты на этот русофобский фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" зашкаливают. Оно и понятно – Вайкуле собирает деньги нацистам из Незалежной.

"Первый день фестиваля будет посвящен поддержке Украины, – рассказали организаторы фествиаля. – На сцену выйдут ведущие украинские и латвийские артисты. Среди них будут Макс Барских, Верка Сердючка, Настя Каменских". Специальный гость – признанная в России иностранным агентом беглянка Мария Максакова. На родине этой бывшей солистке Мариинского театра может грозить уголовное дело по статье о содействии терроризму. А у Вайкуле она за призывы к западным союзников дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS – первый гость.

На следующий день на сцену юрмальского зала "Дзинтари" выйдут еще два предателя родины – участники группы "Би-2". С 2023 года оба живут в Израиле. А 25 января 2024 года группу задержала полиция Таиланда за нарушение миграционного законодательства. Российский консул настоятельно требовал выдачи участников ансамбля. Музыканты посчитали, что их там будут преследовать и категорически отказались встречаться с консулом.

Ну и вишенка на торте – выступление еще одного врага России иноагента Андрея Макаревича. "Кульминацией фестиваля традиционно является воскресный концерт Laima's RendezVous, на который собираются артисты с мировым именем. В этом году главным артистом заключительного дня станет Андрей Макаревич, друг фестиваля и любимая публикой Лайма Вайкуле", – сообщили организаторы фестиваля.

Напомним, признанный в России иностранным агентом Макаревич живет в Израиле. Недавно он заявил, что мечтает выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Сегодня сотрудники Следственного комитета России проводят доследственную проверку слов музыканта-иноагента на наличие публичных призывов к экстремистской деятельности, которые квалифицируют под соответствующую статью Уголовного кодекса. По сути сказанного иноагенту Макаревичу может грозить уголовное преследование по статье 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Но для Вайкуле он – "друг" и "артист с мировым именем". Рыбак рыбака видят издалека – оба ненавидят Россию и помогают ее врагам.

В этом году "кормилица Советского Союза", как называет себя Лайма Вайкуле, решила срубить бабла по полной. Место в ложе она продает – за 500 евро (49 тысяч рублей), а ложу целиком – за 3000 евро (290 тысяч рублей). Возможность слушать и смотреть на врагов России на протяжении всех дней фестиваля обойдется в 8 тысяч евро. Это 774 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ. Вырученные средства Вайкуле снова планирует передать нелегитимному режиму нациста Зеленского.

Телеграм канал

10 июня 2024, 15:18
Фото: Yulia Kapishnikova / NIKITIN MUSIC GROUP
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Фоторепортаж

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Макаревич (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алика Смехова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

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