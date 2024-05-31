Близким сгоревшей в 53 года Заворотнюк пытается помочь специалист

В четверг 30 мая в семье знаменитой актрисы театра и кино случилось потрясение. Заслуженная артистка РФ потерпела поражение в борьбе с онкологией и сгорела от рака рано – в 53. Близким звезды сериала "Моя прекрасная няня" пытается помочь специалист. Психолог, сертифицированный мастер тантры Екатерина Плотко в беседе с "Дни.ру" сообщила, как родным Анастасии Заворотнюк быстрее и эффективнее справиться с утратой в семье.

Искренне сочувствую близким Анастасии. Самое простое, что можно сделать после потери – уйти в состояние жертвы и жить с ним до конца дней.

Да, важно прожить свое горе тотально. Не прятать его. Но сделать это с чувством принятия и осознания, что так должно было случиться и все вовремя.

Если сложно справиться с болью, можно начать кому-то помогать. Не позволять воронке страдания затянуть вас в бездну. Перенаправить фокус от боли к свету и любви, из смерти в жизнь, из страха в любовь.

И вместо того, чтобы думать: "Я не справлюсь", "Я не смогу быть счастливой, счастливым после потери", продолжать жить самим, сохраняя в сердце теплые воспоминания о близком.

Я сама проживала ни раз потерю. Когда мне было 10 лет ушел мой папа. Мой первенец, Даник Ангел утонул, когда ему было 1,5 года. Поэтому знаю на собственном опыте как важно проработать чувство вины. Не винить себя в смерти близкого человека.

У каждого из нас свой путь жизни. И мы не вправе решать какой опыт выбрать их душе.

Справка: Анастасия Заворотнюк в 2006 году получила звание "Заслуженная артистка РФ". Широкую известность и любовь зрителей снискала благодаря роли Виктории Прутковской в комедийном ситкоме "Моя прекрасная няня" (2004-2008). Родившаяся в семье актрисы и режиссера, Анастасия с детства впитывала творческую атмосферу. Получив образование в Школе-студии МХАТ, она появилась в театре Табакова, где заявила о себе как о яркой характерной актрисе. Помимо ролей в кино и сериалах, Заворотнюк известна как телеведущая и участница популярных телевизионных проектов.