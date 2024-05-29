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Пятница 2 августа

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"Не один брак, а два, а то и три": названа причина развода певицы Алсу

"Не один брак, а два, а то и три": названа причина развода певицы Алсу
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27 мая впервые прогремела новость о том, что певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после целых 18 лет брака. Иск был зарегистрирован в суде еще 24 мая, но бурные обсуждения по этому поводу разгораются снова и снова.

Поговаривают, что единственной и непоколебимой причиной разрыва стали бесчисленные, как звезды на небе, измены мужа. В кулуарах шептались, что о похождениях бизнесмена знали едва ли не все, однако Алсу, словно истинная Берегиня, годами пыталась сохранить семью. Но даже ангельскому терпению приходит конец. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева поделилась с журналистами своим видением ситуации: Абрамова ждут непростые, полные испытаний времена и болезненные финансовые потери, в то время как Алсу, наоборот, обретет долгожданное, всепоглощающее счастье с абсолютно новым, предназначенным ей судьбой мужчиной.

Так что же говорят нам цифры? Родившаяся 27 июня Алсу, словно воин света, отмечена знаками прогресса и предсказания. Мало кто знает, что Алсу наделена даром экстрасенсорного восприятия, однако сама она упорно не верит в прогнозы – скептицизм, увы, одна из ее черт.

Энергетический потенциал Алсу – эталон, настоящий бриллиант. Ее визитная карточка – гипнотический, завораживающий голос – дар магических трех троек в нумерологической карте, тех самых, что встречаются у неподражаемой Аллы Пугачевой. Отсюда и феноменальный, не имеющий аналогов успех певицы. Нельзя обойти стороной и ее талант к языкам, ведь не просто так она так блистательно поет на иностранном.

Но есть и обратная сторона медали: в карте Алсу всего одна-единственная единица, хотя норма – как минимум три! Фатальная несправедливость! Это свидетельствует о сбое в программе рода по женской линии. Важно помнить, что человек рождается с готовыми программами: собственной и родовой. Так вот последняя у артистки проблемная. Нехватка единиц объясняет некоторые черты женщины: досадная рассеянность, сковывающая неуверенность в себе, низкая самооценка, изводящая закомплексованность. Благо, карму Алсу уже отработала – этот этап завершается к 37 годам. Затем возникает новый, полный света черед, когда долгов судьбе уже не нет.

Кадр YouTube / @KENGTVV

Древнее знание гласит, что развод уже "прописан" в ее числовом коде. "В программе таких личностей, как Алсу, часто заложен не один брак, а два, а то и три", — отметила эксперт Кузденбаева. Но не стоит отчаиваться! Алсу никогда, запомните, никогда не останется одна, женское счастье ей однозначно гарантировано.

Сейчас певице 40 (в июне будет 41), и этот год для нее отмечен спадом и тяжелыми конфликтами. 41 и 42 – также не лучшие годы, а вот уже в 43 у нее начнутся грандиозные, кардинальные изменения на личном фронте, именно тогда она встретит своего единственного, того, кто предназначен ей свыше. Но есть нюанс: в 44 года вероятна неудачная беременность, следует держать ухо востро. Зато в 45 лет звезду ждет настоящий, оглушительный взлет!

Нумерология оперирует таким важнейшим понятием, как код поведения: так вот Алсу не стоит бояться и сомневаться, ведь она по натуре, конечно же, робкая. А ей нужно идти напролом, ставить высокую планку, и тогда успех обеспечен.

Что же касается Яна Абрамова, родившегося 4 декабря, он отмечен знаком миротворца. Также как бывшая избранница, он наделен способностью к предвидению. Он независимый и добрый, с мощной, неиссякаемой энергией. Талантливый? Безусловно!

Однако Абрамов – еще тот выдумщик, любит строить воздушные замки и выдавать фантазии за реальность. Согласно прогнозу, он способен так мастерски лгать, что сам начинает верить в свои представления. И еще одна его особенность: он способен настолько великолепно убеждать, что люди ему безоговорочно верят.

Ян отнюдь не скупой и достаточно обеспеченный мужчина. Но вот в чем дело: везением он обязан Алсу, ведь у него нет восьмерок – цифр, отвечающих за удачу. А у нее восьмерка есть.

Кадр YouTube / @PodolskayaOfficial

Этот год для предпринимателя прекрасный, пока еще хороший, но уже с 4 июня прогнозируется серьезный, проблемный этап: скорее всего, финансовые трудности.

В 47 лет у бизнесмена наступит долгожданный, полный перспектив год подъема. Где-то может родиться ребенок. В 48 лет у него стартует триумфальный, блистательный период известности и популярности. Несмотря на прогремевший развод, сейчас у него неплохой период.

Они с Алсу были совместимы, не просто так аж 18 лет существовала семья. Но нумеролог уверяет: супруг всегда с пренебрежением относился ко второй половинке. А все потому, что если у одного человека в паре хватает единиц (у Абрамова их три), а у другого (как у Алсу) нехватка, то именно первый довлеет над вторым. В их отношениях абсолютно всегда главенствовал муж.

Но придет день, и мужчина будет кусать локти, рвать на себе волосы из-за того, что разошелся с певицей. Ведь такую женщину, как она ему уже никогда не найти.

Телеграм канал

29 мая 2024, 03:23
Коллаж: "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом

Певица Алсу.
Певец Дима Билан на репетиции.
Композитор и продюсер Игорь Крутой.
Певица Анжелика Варум неузнаваема в черных очках.
Певец и автор-песенник Игорь Николаев в зрительном зале.
Поп-король Филипп Киркоров.
Певец Сергей Лазарев.
Алсу и Дима Билан.
Модель Анна Калашникова.
Филипп Киркоров и Жасмин.
Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна.
Певец Интарс Бусулис.

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