Далеко не каждому поклоннику творчества певицы Валерии кажется, что ее брак с Иосифом Пригожиным удался не только в плане работы, но относительно личной жизни. Звезду РФ величают "принцессой", благодаря миловидной, моложавой, утонченной внешности. В то же время его нередко дразнят "Шреком" из-за лысой головы, лишнего веса и заурядного типа лица. Почему два настолько разных человека состоят в браке, который длится вот уже двадцать лет?



"Валерия – моя судьба", – уверенно заявляет Иосиф, и в его словах невозможно уловить ни капли фальши. – "Она – и любовь, и солнце, и воздух, – все то, без чего немыслима сама жизнь!". Именно это чувство — всеобъемлющее, поглощающее, подобное силе стихии – и стало тем самым фундаментом, на котором супруги строили свои рабочие и семейные отношения.



Рецепт семейного счастья от Пригожина, на первый взгляд, поражает своей простотой. "Жизнь – это движение навстречу, – лично объясняет продюсер. – Любое столкновение лоб в лоб несет в себе разрушительную силу". По его словам, умение уступать, ценить каждый миг, проведенный с близким человеком, беречь его – вот залог долговечности чувственных отношений. И именно этому принципу они с Валерией неизменно следуют вот уже два десятилетия совместной жизни в РФ!

Конечно же, супружеская жизнь артистки и продюсера не лишена конфликтов и принципиального недопонимания. Но, как признается Иосиф Игоревич, они научились просто разрушать любые преграды, превращая их в средство укрепить брачный союз. "Мы говорим, слышим друг друга, ищем компромисс и договариваемся", – делится личными деталями Пригожин. Именно в этом – в умении вести диалог, не замалчивая проблемы, – и кроется их великий бесценный секрет!

Двадцать лет прожиты не зря: сегодня певицу Валерию и Иосифа Пригожина связывает не только любовь, но и крепкая дружба, которая сплачивает настолько непохожих друг на друга людей и их личные ценности. А это – залог надежности, стабильности, и такой важной поддержки, без которой невозможно представить ни одну счастливую семью. Глядя на эту пару "принцессы" и "Шрека", понимаешь: их история любви далека от финальной точки. Впереди еще не одна глава семейной жизни, наполненная простым драйвом, творчеством в РФ, и тем искренним сильным чувством, что они пронесли сквозь годы.