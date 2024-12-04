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Среда 4 декабря

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Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву

Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву
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Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после более чем двух с половиной лет жизни в Европе. С момента своего переезда в Париж, где она приобрела квартиру вблизи Триумфальной арки, Литвинова активно строила свою карьеру за границей.

4 декабря она была замечена в Столешниковом переулке, прогуливаясь и позируя фотографам. Это событие вызвало большой интерес, ведь о своем визите в родной город актриса заранее не сообщала.

На улицах столицы Рената выглядела стильно и уверенно, что, вероятно, связано с ее работой в мире моды. За последние годы актриса неоднократно участвовала в показах и рекламных кампаниях известных люксовых брендов.

Рената Литвинова. Фото: соцсети

Ее сотрудничество с такими домами стало важной частью ее жизни в Европе. В то же время, о своих режиссерских планах Литвинова пока не говорит. Слухи утверждают, что у нее есть несколько идей для новых проектов, однако нехватка времени мешает реализовать их все сразу.

В социальных сетях Рената продолжает делиться моментами своей жизни в Европе, публикуя фотографии из Парижа и анонсируя предстоящий концерт. Этот проект обещает быть знаковым для актрисы и ее поклонников, так как она возвращается на сцену после длительного перерыва.

В Париже также живет дочь артистки Ульяна, которая занимается искусством и поддерживает мать в различных начинаниях. По слухам, Рената приобрела элитную недвижимость для дочери стоимостью около двух миллионов евро, чтобы та могла учиться и развиваться в комфортных условиях.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2024, 22:13
Рената Литвинова. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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