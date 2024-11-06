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Среда 6 ноября

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Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз

Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз
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Андрей Аршавин подтвердил радостную новость. Известный российский футболист и трехкратный чемпион страны стал отцом в пятый раз.

Спортсмен откровенно поделился своими мыслями о детях и их отношении к спорту, а также о том, как изменяется его жизнь с каждым новым пополнением в семье. Хотя Аршавин предпочитает не выставлять на показ свою личную жизнь, слухи о его отношениях с Анной, которая летом родила дочь Еву, активно обсуждаются в СМИ.

Однако сам спортсмен долгое время не комментировал эту новость, что только подогревало интерес поклонников. Накануне он все же решил подтвердить информацию о новом члене семьи и рассказал о своих подходах к воспитанию детей.

Андрей отметил, что не стремится воспитать из своих наследников профессиональных футболистов. "Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол. Мой старший сын Артем всегда проявлял интерес к мячам, но не как к игре. Он предпочитал просто брать их в руки", — рассказал он.

По словам Аршавина, его дочь Яна тоже проявила некоторые спортивные наклонности, но к женскому футболу он относится скептически. В то же время младший сын Арсений выбрал путь футбольного игрока и сейчас выступает за "Спартак". "Если он станет футболистом — прекрасно, если нет — это меня не расстроит", — добавил спортсмен.

У Аршавина уже есть трое детей от предыдущего брака с Юлией Барановской, а также дочка Есения от его нынешней супруги Алисы Казьминой, которая в этом году пошла в первый класс. Спортсмен признался, что с возрастом ему стало сложнее справляться с перепадами настроения. "Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих", — шутливо отметил он. Тем не менее, Аршавин научился контролировать свои эмоции и теперь предпочитает проводить время наедине с собой в стрессовых ситуациях.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2024, 11:16
Андрей Аршавин. Фото: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

Фото: соцсети / @andrey.arshavin10
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: шоу &quot;Прямой эфир&quot; / телеканал &quot;Россия 1&quot; / smotrim.ru
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

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