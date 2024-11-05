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Вторник 5 ноября

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Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте

Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте
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Певец Дима Билан поделился в своем блоге захватывающей историей. Артист рассказал о том, как он попал в снежный ураган во время поездки к Эльбрусу.

Это приключение произошло 4 ноября, когда артист находился в своем родном городе и весь день проводил в поездках. Однако вечерняя часть путешествия оказалась настоящим испытанием.

На высоте 2400 метров над уровнем моря, когда группа Билана уже почти достигла своей цели, их автомобиль застрял в глубоком снегу. Ветер разразился с такой силой, что казалось, будто стихия пыталась выбросить их из машины. "Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! Мы бежали сквозь бурю и сугробы до других машин, которые ожидали нас на дороге!" — описывал свои ощущения Дима, добавляя, что это было настоящим испытанием на выносливость.

Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов

Несмотря на сложности, певец и его команда смогли добраться до места назначения, и, как он отметил, "все целы и невредимы". Это приключение не только добавило адреналина в его поездку, но и укрепило командный дух. Билан также сообщил, что несмотря на непогоду, он не собирается отменять свои планы и продолжит путешествие.

Помимо этого инцидента, в недавних новостях о Билане упоминалось, что он отказался от сотрудничества с известной поп-звездой Леди Гагой. Это решение вызвало интерес у поклонников и обсуждения в музыкальных кругах. Артист остается активным и продолжает удивлять своих поклонников как новыми проектами, так и неожиданными поворотами в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 10:48
Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов
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