53-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев вновь вышел на лед. Это событие стало значимым для многих поклонников как самого спортсмена, так и его покойной жены, актрисы Анастасии Заворотнюк.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 29 мая этого года после долгой и тяжелой борьбы с глиобластомой, и ее уход оставил глубокий след в сердцах близких и поклонников. Чернышев делал все возможное, чтобы обеспечить супруге качественное лечение, и его преданность вызывает уважение.

На недавнем шоу Петр выступил вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой, примерив образ князя Потемкина. Это возвращение на лед стало символом новой страницы в жизни Чернышева. В тот вечер также выступили такие звезды фигурного катания, как Камила Валиева, Максим Ковтун и Никита Кацалапов, что добавило мероприятию яркости и зрелищности.

Реакция пользователей социальных сетей на камбэк Чернышева была исключительно положительной. Многие отмечали его силу духа и стойкость: "Молодец, Петр. Действительно сильный мужчина, преданный муж и отец. Побольше бы таких!", — написала одна из поклонниц. Другие комментаторы выразили надежду на то, что этот выход на лед поможет ему справиться с горем: "Здоровья и счастья ему! Нравится он мне, приятный". Поддержка зрителей стала важным фактором для Чернышева в этот непростой период его жизни.

Не так давно стало известно, что дочь Петра и Анастасии, Мила, отметила свое шестилетие. Праздник прошел в кругу семьи, а кадры с торжества опубликовала ее сестра Анна, дочь Заворотнюк от предыдущего брака. Интересно, что лица девочки пока не показывают широкой публике, что говорит о стремлении родителей защитить её от лишнего внимания.