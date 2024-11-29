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Пятница 29 ноября

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Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось

Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось
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Андрей Губин долгие годы страдает от тяжелой болезни.

Андрей Губин, звезда российской эстрады 90-х годов, был вынужден оставить музыкальную карьеру из-за тяжелого заболевания. Врачи диагностировали у него в начале 2000-х левостороннюю прозопалгию – неврологическую патологию, которая вызывает постоянные боли по всему телу. Сам певец неоднократно заявлял о том, что испытывает невыносимые мучения, говоря, что каждое утро просыпается с чувством, будто "гниет заживо". Болезнь до сих пор остается неизлечимой, и медицина бессильна перед страданиями музыканта.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в прошлом году Андрей сделал исключение и появился на публике. Он посетил юбилейный концерт, организованный Игорем Крутым, и присутствовал на "Новой волне", где отмечалось его 50-летие. Однако на сцену он так и не поднялся, оставаясь в зрительном зале. Тогда Губин выразил надежду на возвращение к активной творческой деятельности, пообещав улучшить свое здоровье и возобновить выступления.

После появления на "Новой волне" интерес к певцу резко возрос, особенно учитывая возрождение популярности музыки 90-х. Предложения об участии в новогодних корпоративных мероприятиях стали поступать одно за другим, однако Андрей был вынужден отказаться от всех из-за состояния своего здоровья.

Недавно в интервью Андрей признался, что его самочувствие значительно ухудшилось, и он окончательно решил завершить свою музыкальную деятельность. Постоянная боль в лице и теле делает невозможным любые выступления. Из-за прогрессирующей болезни он отклонил десятки приглашений на частные мероприятия, несмотря на обещания высоких гонораров. По словам артиста, он не хочет выходить на сцену, зная, что не сможет показать тот же уровень, которого от него ждут поклонники.

Ранее Губин откровенно рассказывал о своем тяжелом физическом состоянии: выпадение зубов, слабость левой руки, постоянная боль при пробуждении и затрудненное дыхание. Эти симптомы делают любое выступление практически невозможным, даже если бы оно проходило под фонограмму.

Шоу-бизнес в Telegram

29 ноября 2024, 15:44
Андрей Губин. Фото: Youtube / @kpru
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Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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