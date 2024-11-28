Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли

Дети Филиппа Киркорова – 12-летние Алла-Виктория и Мартин – нередко обсуждаются в прессе и обществе. Стало известно, что певец отправил их на обучение в элитную международную школу-пансион в Дубае, но вскоре они вернулись обратно в Россию.

Причины этого решения оказались достаточно серьезными: дети столкнулись с хейтом школе, что стало для артиста настоящим ударом. Киркоров вложил значительные средства в образование своих детей: годовое обучение обходилось ему в 64 тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 7 миллионов рублей.

Однако, несмотря на все усилия и деньги, которые он потратил, дети не смогли адаптироваться к новой среде. Как рассказал сам Филипп, его дети часто приходили домой с вопросами, связанными с его личной жизнью и публичным образом. Это вызывало у них дискомфорт и негативные эмоции.

После того как в СМИ разразился скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, Киркоров принял решение вернуть детей на родину. Он хотел оградить их от лишнего внимания и неприятных ситуаций. В интервью артист подчеркнул, что его дети — настоящие патриоты России. Алла-Виктория даже повесила российский флаг над своей кроватью, что говорит о ее любви к родине.

С нового учебного года Алла-Виктория и Мартин начали учиться в новой школе в Мякинине, где обучение стоит около миллиона рублей в год на каждого ребенка. Филипп пока не раскрывает название учебного заведения, так как переживает за безопасность и комфорт своих детей. В новой школе они учатся по восьмибалльной системе оценок, и артист надеется, что это поможет им лучше адаптироваться к учебному процессу.

Несмотря на то, что Мартин демонстрирует отличные успехи в учебе, Алла-Виктория иногда сталкивается с трудностями. Филипп делится, что его дочь порой ленится и приносит тройки. Он старается поддерживать ее и направлять, но признает, что возраст — это непростой период. Артист не скрывает, что воспитание детей ложится на его плечи, так как они были рождены суррогатными матерями.

Киркоров активно поддерживает увлечения своих детей. Алла-Виктория проявляет интерес к блогерству и даже снимает пародии на своего отца. Филипп считает это здоровым проявлением творчества и поощряет ее увлечения. Однако он также следит за их расходами и старается не баловать их деньгами.

Недавно Алла-Виктория столкнулась с неприятной ситуацией: мошенники взломали ее аккаунт в игре, в которую она вложила значительные средства. Это событие стало для нее настоящим ударом, и она поделилась своими переживаниями с подписчиками в социальных сетях.