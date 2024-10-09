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Среда 9 октября

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Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг

Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг
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Певец Стас Пьеха сделал важный шаг в своей жизни. Артист открыл наркологическую клинику.

Это решение стало для него не просто бизнесом, а способом искупить свою вину за годы, проведенные в плену зависимости. На шоу "Новые Пацанки" Стас поделился своей историей, которая вдохновила многих.

Долгие годы Пьеха боролся с темной стороной своей жизни. Он не только сам страдал от зависимости, но и подсаживал своих знакомых. В тот период ему было крайне одиноко, и он искал компанию, чтобы разделить с кем-то свои переживания. "Я когда употреблял, я постоянно хотел кого-то затянуть. Мне было очень одиноко в употреблении", — признался артист.

Стас Пьеха. Фото: соцсети

Сегодня Стас Пьеха стал символом надежды для тех, кто сталкивается с подобными проблемами. Открытие клиники стало для него возможностью помочь другим избежать той же участи. Он понимает, как важно иметь поддержку и понимание в трудные моменты. "Я хочу, чтобы люди знали: выход есть всегда", — заявил он.

На шоу певец подчеркнул, что его опыт может стать ценным уроком для многих. Участницы программы, многие из которых сталкивались с зависимостями, нашли в его рассказе вдохновение и мотивацию. Стас стал для них примером того, как можно изменить свою жизнь к лучшему.

Кроме того, Пьеха отметил, что с годами его отношение к музыке изменилось. Ранее вдохновение приходило из отношений и эмоций, но теперь создание музыки стало для него работой. Он продолжает писать песни, но уже с другой целью — передать свой опыт и помочь другим.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 21:22
Стас Пьеха. Фото: соцсети
Шоу "Новые пацанки"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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