Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг

Певец Стас Пьеха сделал важный шаг в своей жизни. Артист открыл наркологическую клинику.



Это решение стало для него не просто бизнесом, а способом искупить свою вину за годы, проведенные в плену зависимости. На шоу "Новые Пацанки" Стас поделился своей историей, которая вдохновила многих.

Долгие годы Пьеха боролся с темной стороной своей жизни. Он не только сам страдал от зависимости, но и подсаживал своих знакомых. В тот период ему было крайне одиноко, и он искал компанию, чтобы разделить с кем-то свои переживания. "Я когда употреблял, я постоянно хотел кого-то затянуть. Мне было очень одиноко в употреблении", — признался артист.

Сегодня Стас Пьеха стал символом надежды для тех, кто сталкивается с подобными проблемами. Открытие клиники стало для него возможностью помочь другим избежать той же участи. Он понимает, как важно иметь поддержку и понимание в трудные моменты. "Я хочу, чтобы люди знали: выход есть всегда", — заявил он.

На шоу певец подчеркнул, что его опыт может стать ценным уроком для многих. Участницы программы, многие из которых сталкивались с зависимостями, нашли в его рассказе вдохновение и мотивацию. Стас стал для них примером того, как можно изменить свою жизнь к лучшему.

Кроме того, Пьеха отметил, что с годами его отношение к музыке изменилось. Ранее вдохновение приходило из отношений и эмоций, но теперь создание музыки стало для него работой. Он продолжает писать песни, но уже с другой целью — передать свой опыт и помочь другим.