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Воскресенье 27 октября

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"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену

"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену
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Алла Пугачева всегда говорила, что талантливым людям надо помогать, а бездарности сами пробьют себе дорогу. И открыла стране много прекрасных исполнителей. Среди звезд, которые взошли благодаря ей, группы "Любэ" и "А'Cтудио", Жанна Агузарова, Владимир Кузьмин и Александр Круглова.

Александра Круглова уже в 14 лет пела перед Примадонной на отборе в громкое музыкального шоу "Фактор А". Тогда про нее много писали и говорили как про фаворитку Примадонны. Многие помнят ее и как звезду седьмого сезона вокального проекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша представала одной из самых ярких. И до сих пор ее выступления приводят в пример новичкам.

Фото: пресс-служба

Но в июле этого года Круглова на пике карьеры неожиданно взяла творческий отпуск. "Я готовлю премьеру песни, поэтому все другие дела пока отложила, – рассказывала тогда певица. – Ближайшие месяцы проведу на ее записи, сведении, мастеринге. Тогда звезда отказалась от гастролей, хотя предложений и приглашений было множество". Она заявила, что концерты теперь будет давать очень выборочно, в основном частные.

Фото: пресс-служба

Наконец, работа завершена. Уже сегодня медиахиолдинги говорят про эту песню как потенциальный хит. Менеджмент артистки присылает продюсером композицию, и все говорят, что работа феноменальная. Как ожидается, композиция выйдет после нового года. Тогда же состоится и возвращение на большую сцену Саши, которая задаст в российском шоу-бизнесе новую высоту. Поклонники певицы в нетерпении – они соскучились по талантливой и харизматичной Кругловой. И знают, что она способна удивить.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2024, 21:47
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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