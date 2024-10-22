Певицу Глюкозу в невменяемом состоянии задержали в Москве и выписали ей штраф

С певицей Глюкозой приключился инцидент. Это случилось после того, как она приземлилась в Шереметьево.



Вид артистки после выхода из самолета вызвал вопросы. По данным телеграм-канала "Shot", артистка выглядела крайне неадекватно. Ее лицо было искривлено, а сама она едва держалась на ногах.

Сотрудники полиции сразу обратили внимание на ее состояние, что стало тревожным сигналом. Примечательно, что запаха алкоголя от Глюкозы не ощущалось.

Ситуация усугубилась тем, что певицу задержали и направили на медицинскую экспертизу. Однако Глюкоза отказалась проходить обследование, что только добавило вопросов к ее состоянию.

В итоге правоохранители составили протокол об административном правонарушении.На данный момент представители артистки не сделали официальных заявлений по поводу инцидента, оставляя поклонников и СМИ в ожидании разъяснений.

Кроме того, стало известно, что Глюкоза попала в черный список артистов для участия в новогодних шоу на телевидении. Это решение организаторов связано с опасениями, что певица может появиться на мероприятии в неадекватном состоянии. В результате количество заказов на корпоративные выступления Глюкозы сократилось вдвое, что говорит о серьезных последствиях этого инцидента для ее карьеры.