Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II

Недавние исследования генеалогии знаменитостей открыли удивительные факты о родословной актера Джонни Деппа. Оказалось, что он является дальним родственником покойной королевы Елизаветы II.



Это открытие стало возможным благодаря работе ученых из института My Heritage, которые изучили генетические связи известных людей. По информации, предоставленной Роем Манделем, директором упомянутого института, Депп может проследить свое родство с британским королем Эдуардом III, правившим в XIV веке.

Это родство осуществляется через 3-го графа Нортумберлендского, отца Маргарет Перси, одной из прародительниц актера. Поскольку и королева Елизавета II ведет свой род от того же монарха, Джонни и Елизавета считаются кузенами 20-й степени удаленности.

Но Депп — не единственный, у кого обнаружились королевские предки. Анджелина Джоли также имеет интересное родословие: по материнской линии она может проследить свое происхождение до короля Филиппа II, сына Людовика VII. Актриса и модель Брук Шилдс ведет свой род к французскому королю Генриху II, который правил в XVI веке. Певица Тейлор Свифт оказалась потомком Людовика XIV, известного своим влиянием на историю и литературу.

Не менее удивительно, что канадская певица Селин Дион связана с королевой Камиллой, супругой нынешнего короля Великобритании Карла III. Актер Кит Харингтон, звезда популярного сериала "Игра престолов", также имеет королевские корни — он является потомком Карла II. Интересно, что для выяснения этого родства ученым не потребовались сложные исследования: Кит всегда знал о своих аристократических предках, так как его семья сохраняла титулы вплоть до его деда.

Рой Мандель отметил, что не стоит удивляться тому, что у американцев и канадцев обнаруживаются предки среди европейских монархов. Многие из них эмигрировали в Новый Свет в прошлом, и их потомки могут иметь самые неожиданные связи с историей. Среди жителей Северной Америки можно найти множество сюрпризов в родословной.