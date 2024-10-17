Сорвавшийся из-за напряжения Билан спрятался перед важным выступлением

Дима Билан недавно поделился воспоминаниями о своем первом выступлении. Оно произошло много лет назад и стало причиной казуса.



Событие стало знаковым моментом в карьере певца , однако в тот день он столкнулся с волнением, которое едва не помешало ему выйти на сцену. На конкурсе в Нальчике Билан должен был исполнить знаменитую композицию "Не тревожь мне душу, скрипка" Валерия Меладзе. Волнение захлестнуло молодого артиста так сильно, что он просто не смог справиться с нервным напряжением.

"Я спрятался, меня искали очень долго", — признался Дима, вспоминая тот день. Он понимал, что профессия исполнителя не так проста, как может показаться на первый взгляд, и это осознание только усиливало его страх.

К счастью, его коллеги и организаторы конкурса не оставили его в беде. Они начали активно искать Билана, и вскоре его нашли. В этот момент ему сделали массаж пальцев и пытались успокоить. Эти слова поддержки сыграли важную роль в том, чтобы артист смог преодолеть свои страхи и выйти на сцену.

Когда Дима наконец собрался с силами и вышел перед публикой, он спел с такой искренностью и эмоциями, что зрители были поражены его талантом. Этот опыт стал для него важным уроком о том, как важно преодолевать собственные страхи и двигаться вперед, несмотря на трудности.

"Каждое выступление — это маленькое испытание", — добавил Билан на "Музыкастинге 7.0" от "Нового Радио". Он отметил, что даже спустя годы, когда он уже стал известным артистом, волнение перед выходом на сцену все еще присутствует. Однако теперь он воспринимает его как часть своего творческого процесса.