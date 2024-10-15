Бородина заявила о мечте покинуть Россию

Ксения Бородина поделилась с подписчиками своим желанием.

Телеведущая Ксения Бородина в своих соцсетях заявила о мечте покинуть Россию. Она отметила, что осенне-зимний период дается ей тяжко, поскольку она страдает от холода. Звезда призналась, что с удовольствием уехала бы из страны и вернулась бы только с наступлением весны.

"У меня прям мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно", — пожаловалась Бородина.

Однако, по словам телеведущей, ей пока не удается осуществить свою мечту. Ведь дочери знаменитости учатся в школе, а у нее в этот период много работы. Сейчас Ксения занята съемками и даже почти не видится со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. Но все же, судя по блогу Ксюши, молодой человек нашел минутку и приехал к ней на съемки. Они мило ворковали в гримерке телеведущей, что также было снято на видео.

Напомним, с Николаем Ксюша познакомилась на съемках реалити-шоу "Последний герой", где Бородина выступила в роли ведущей, а Сердюков стал одним из участников. По словам экс-ведущей "Дома-2", это не была любовь с первого взгляда, но со временем, все больше узнавая парня, она оказалась от него без ума. Бородина даже изменила своему правилу оставлять личное за кадром и стала постить много романтических фото и видео, что поначалу сильно раздражало подписчиков.

Николай подружился с дочками Ксюши и часто проводит с ними время. У него также есть родная дочь Николь от предыдущего брака с блогером Алиной Акиловой, которая, к слову, являлась подругой Бородиной, а позже отписалась от нее в соцсетях.