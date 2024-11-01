Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены

Звезда популярного сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов сделал громкое заявление. Актер решил через суд добиться того, чтобы его семилетняя дочь Ева от бывшей жены Виктории жила с ним.

Артист объяснил свое решение непростой ситуацией, в которой он оказался. По его словам, Виктория шантажирует его, требуя постоянных денежных переводов и угрожая, что в противном случае он не увидит ребенка. Это стало для него настоящим испытанием, поскольку такие манипуляции негативно сказываются на психическом состоянии их дочери.

В своем микроблоге Селиванов откровенно поделился своими переживаниями: "К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Звонки в любое время дня и ночи с требованием срочно перечислить деньги стали нормой". Он также подчеркнул, что не знает, как объяснить маленькой Еве, почему он вынужден отправлять деньги матери, и не хочет втягивать ее в взрослые разборки.

Несмотря на свои чувства, Селиванов отметил, что не собирается "отрывать ребёнка от матери". Он понимает важность общения девочки с мамой и не хочет препятствовать их взаимодействию. Это решение стало следствием сложных отношений, которые сложились за годы брака с Викторией Маркиной. Актер и Виктория были в браке пять лет, и теперь, когда у Владимира новая семья с Александрой Колпаковой и новорожденным сыном, он стремится создать стабильную атмосферу для своих детей.

Эта история уже успела вызвать бурные обсуждения в интернете. Многие пользователи сравнили ситуацию Селиванова с разбирательствами между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, которые также боролись за право опеки над детьми. В случае Прилучного возникли подозрения, что его действия могут быть связаны с желанием избежать выплаты алиментов.