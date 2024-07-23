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Пятница 2 августа

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Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
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Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор!

МЮЗИКЛ

"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б."

Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева ("Шахматы", "Призрак Оперы", Mamma Mia!, Chicago, Cats и др.) представляет необычную детективную комедию. Старая добрая Англия. Тайна, покрытая мраком. И с ней один на один – блестящий дуэт Холмса и Ватсона. Тех самых, но не совсем… Потому что они тут вовсе не главные! Миссис Хадсон, Мориарти, сэр Баскервиль, дворецкий Бэрримор и сам монстр Гримпенских болот тоже на месте. "Основной событийный ряд останется почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения будут сильно отличаться от канонического представления, важнейшей частью спектакля станут номера музыкальной банды "Союз рыжих", – говорит режиссер-постановщик Игорь Теплов. Эта постановка станет уже третьим совместным мюзиклом Яндекс Афиши с "Бродвей Москва" и МТС Live.

С 5 октября (билеты уже в продаже), Театр "Маска".

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра проходит ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 28 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Дракула"

Подготовка к этому грандиозному проекту заняла больше года: создавались роскошные костюмы, возводились впечатляющие декорации, рождалась оригинальная музыка, проводился тщательный кастинг. В результате все элементы идеально срослись, и мировая премьера мюзикла "Дракула" по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера стала настоящим театральным событием минувшего года. Ноу-хау новой постановки – масштабные впечатляющие сцены фехтования, поставленные самими легендами российского исторического кинематографа. Они будто переносят зрителя в самую гущу таинственных и опасных событий.

24 февраля, "Театриум".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Кастинг"

Один из самых востребованных музыкальных продюсеров нового поколения Михаил Омельчук снимет сериал "Кастинг". Это история о том, как учительница музыки из детского дома сталкивается с циничным и жестоким миром шоу – бизнеса, где внешние данные ценятся выше таланта. Непривыкшая легко сдаваться героиня преодолевает препятствия на пути к заветной цели, обретая уверенность в себе и любовь. История о взаимоотношении между людьми разных возрастов, дружбе, взаимопонимании и предательстве. В съемках задействованы звезды шоу-бизнеса и кино. Премьера состоится на диджитал платформе в 2025 году.

Фото: пресс-служба

"Эйнштейн и Маргарита"

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе "Эйнштейн и Маргарита" поставил режиссер Александр Марин. Действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

2, 3 августа, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Старший сын"

Каждое поколение увидит в персонажах себя. Взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы "зрелом" возрасте они не были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез… Мастерски решенная режиссером Сафоновым, лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время! Создатели спектакля "Старший сын" попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.

8 августа, "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Море синего леса. Японское барабанное шоу"

Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику – Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

26 августа, театр им. Моссовета.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

23 июля 2024, 06:14
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

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