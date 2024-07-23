Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор!

МЮЗИКЛ

"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б."

Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева ("Шахматы", "Призрак Оперы", Mamma Mia!, Chicago, Cats и др.) представляет необычную детективную комедию. Старая добрая Англия. Тайна, покрытая мраком. И с ней один на один – блестящий дуэт Холмса и Ватсона. Тех самых, но не совсем… Потому что они тут вовсе не главные! Миссис Хадсон, Мориарти, сэр Баскервиль, дворецкий Бэрримор и сам монстр Гримпенских болот тоже на месте. "Основной событийный ряд останется почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения будут сильно отличаться от канонического представления, важнейшей частью спектакля станут номера музыкальной банды "Союз рыжих", – говорит режиссер-постановщик Игорь Теплов. Эта постановка станет уже третьим совместным мюзиклом Яндекс Афиши с "Бродвей Москва" и МТС Live.

С 5 октября (билеты уже в продаже), Театр "Маска".

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра проходит ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 28 августа, РАМТ.

МЮЗИКЛ

"Дракула"

Подготовка к этому грандиозному проекту заняла больше года: создавались роскошные костюмы, возводились впечатляющие декорации, рождалась оригинальная музыка, проводился тщательный кастинг. В результате все элементы идеально срослись, и мировая премьера мюзикла "Дракула" по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера стала настоящим театральным событием минувшего года. Ноу-хау новой постановки – масштабные впечатляющие сцены фехтования, поставленные самими легендами российского исторического кинематографа. Они будто переносят зрителя в самую гущу таинственных и опасных событий.

24 февраля, "Театриум".

СКОРО

"Кастинг"



Один из самых востребованных музыкальных продюсеров нового поколения Михаил Омельчук снимет сериал "Кастинг". Это история о том, как учительница музыки из детского дома сталкивается с циничным и жестоким миром шоу – бизнеса, где внешние данные ценятся выше таланта. Непривыкшая легко сдаваться героиня преодолевает препятствия на пути к заветной цели, обретая уверенность в себе и любовь. История о взаимоотношении между людьми разных возрастов, дружбе, взаимопонимании и предательстве. В съемках задействованы звезды шоу-бизнеса и кино. Премьера состоится на диджитал платформе в 2025 году.

"Эйнштейн и Маргарита"

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе "Эйнштейн и Маргарита" поставил режиссер Александр Марин. Действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

2, 3 августа, Театр Эстрады.

"Старший сын"



Каждое поколение увидит в персонажах себя. Взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы "зрелом" возрасте они не были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез… Мастерски решенная режиссером Сафоновым, лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время! Создатели спектакля "Старший сын" попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.

8 августа, "Русская песня".

"Море синего леса. Японское барабанное шоу"

Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику – Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

26 августа, театр им. Моссовета.

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

