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Пятница 2 августа

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Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
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Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно!

ФЕСТИВАЛЬ

"Белые ночи Санкт-Петербурга"

Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей. В этом году двухдневный фестиваль по традиции объединит мэтров и восходящих звезд, а каждый концерт будет обладать своей неповторимой концепцией. "Зритель Cеверной столицы – наш любимый зритель. Пожалуй, больше нигде так тепло не встречают артистов, которых собирает наш Фестиваль", – говорит бессменная ведущая этого праздика актриса и певица Елена Север. В этом году в первый день выступят "легенды хайпа" – современные эпатажные артисты, которые любят и умеют произвести фурор. В афише – Ханна, Artik&Asti, Натан, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольга Серябкина, Олег Майами, Мот, Леша Свик, Алексей Воробьев, Akmal, Юля Гаврилина, Юрий Киселев, Вита Чиковани, Марко Радинович, Мари Краймбрери. А на следующий день зрителей ждет лирический мюзикл "О музыке и о любви". На сцене – Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Mya Boyka, Алсу, Наталья Подольская, Artik&Asti, "Земляне", Юрий и Владимир Киселевы, Иван Чуйков и Агата Муцениеце.

17, 18 июля, Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба

КНИГА

"Братство белого ключа"

Поклонники творчества легендарного режиссера Валерия Беляковича знают и любят спектакль "Куклы", который Мастер поставил по пьесе испанского драматурга Хасинто Грау. Герои спектакля выходили на сцену "Театра на Юго-Западе" порядка 250 раз, неизменно собирая аншлаги в зрительном зале. Отметить юбилей спектакля руководство театра решило выпуском книги – эдаких печатных юго-западных сезонов, что, кстати, тоже стало продолжением традиции, заложенной когда-то основателем театра и идейным вдохновителем Валерием Беляковичем. "Мы всегда, один раз в пять лет, выпускали книгу-летопись, повествующую о нашем театре, - рассказал художественный руководитель "Театра на Юго-Западе" Олег Леушин. – Настоящий сборник включает себя сезоны с 36 по 40-ой – с 2012 по 2017 гг. В нем отражено все самое главное, что случилось за этот период: премьеры, гастроли в других городах и странах, успехи и награды, события значительные и не очень… И, увы, наши потери, которых, к сожалению, было немало…

Уже в продаже.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Спектакля нет"

Это смелая работа актера МХТ им. Чехова Ивана Дергачева, где трогательные воспоминания из жизни сплетаются с импровизациями в масках Дель Арте. Живое общение с залом придает хулиганское настроение, ведь всегда есть место для неожиданных откровений, риска и шуток. Главное – обмен душевным теплом, мотивация к творческому росту, преодолению трудностей художника-одиночки. Только бы не потерять в себе большого ребенка. Иван Дергачев погружает зрителя в личные воспоминания, когда каждый видит, как он в одиночку преодолевает трудности, как он воспринимает ушедшее детство, проживает школьный период, армию и сегодняшний день.

15 июля, ЦДКЖ.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Таис Логвиненко

Автор и вокалистка группы tAISh последний раз выступала в Москве ровно два года назад и собрала полный "Пушкарев". Этот концерт станет уникальной возможностью насладиться ее пронзительно нежным тембром и очень личными песнями, которыми она отказалась делиться даже со своим популярным Альтер эго. "Прозвучат многие первые песни, которые являются важным отпечатком разных событий в моем становлении как артиста, так и взрослой девушки. Уже заведомо знаю, что второго такого концерта точно не будет. Возможно, некоторые песни из нашего трек листа буду исполнять в последний раз. Как бы отпуская свое прошлое, прощаясь с детством и юностью", – говорит Таис.

27 июля, Magnus Locus.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Технологии и искусство фотографии"

В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи знаменитого советского фотографа Александра Родченко – русского и советского живописца, графика, плакатиста, скульптора, фотографа, художника театра и кино, корреспондента, одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР. Экспонаты освещают важные этапы в развитии технологий и искусства фотографии, демонстрируют широкий спектр способов печати, которые использовали изобретатели и художники, рассказывают о формировании визуального языка фотографии.

Открытая коллекция Политехнического музея в Технополисе, до 19 января 2025 года.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 28 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Кастинг"

Один из самых востребованных музыкальных продюсеров нового поколения Михаил Омельчук снимет сериал "Кастинг". Это история о том, как учительница музыки из детского дома сталкивается с циничным и жестоким миром шоу – бизнеса, где внешние данные ценятся выше таланта. Непривыкшая легко сдаваться героиня преодолевает препятствия на пути к заветной цели, обретая уверенность в себе и любовь. История о взаимоотношении между людьми разных возрастов, дружбе, взаимопонимании и предательстве. В съемках задействованы звезды шоу-бизнеса и кино. Премьера состоится на диджитал платформе в 2025 году.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

14 июля 2024, 12:14
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
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Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

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Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

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