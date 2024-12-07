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Суббота 7 декабря

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Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе

Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе
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Создатель легендарной группы "Мираж" Валерий Соколов поделился захватывающими новостями о планах по созданию фильма о коллективе, который стал символом музыкальной эпохи 90-х. Он рассказал, что обсуждения о съемках идут уже несколько лет, и есть несколько интересных концепций, которые могут быть реализованы.

"Переговоры о создании фильма о "Мираж" ведутся уже три-четыре года. Один режиссер очень серьезно подошел к этому вопросу и собирает материал о нашей группе. Есть идеи сделать кино, воссоздающее атмосферу того времени, с акцентом на наши песни", — отметил Соколов.

Однако он также добавил, что среди участников группы возникают споры о том, как именно должен выглядеть этот фильм, так как каждый из них хочет увидеть свою историю в центре сюжета.

Соколов вспомнил множество ярких и порой курьезных моментов из биографии группы, которые могли бы стать основой для интересного сценария. "В нашей истории было много событий, достойных экранизации. Например, однажды нам пришлось покидать город под охраной ОМОНа, так как организатор концерта сбежал с деньгами", — рассказал он.

Кроме того, Валерий подчеркнул важность кинопроектов для переосмысления музыкального наследия. Некоторые песни "Миража", такие как "Новый герой", не получили должного признания в свое время, но благодаря современным сериалам они открываются с новой стороны. "Успех был заложен в наших песнях, и сейчас мы видим их по-новому", — добавил он.

Интересно, что Соколов активно поддерживает связь с участниками группы. Он часто общается со Светланой Разиной и тесно сотрудничает с Маргаритой Суханкиной. "Я являюсь художественным руководителем ее программы "Музыка нас связала", и мы работаем над новыми версиями старых песен", — рассказал он. Эти записи скоро появятся на цифровых платформах, и поклонники смогут вновь услышать знакомый голос "Миража".

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2024, 14:22
Фото: Freepik
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