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Пятница 6 декабря

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Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру

Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру
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Советское кино славилось не только выдающимися актерами, но и яркими образами животных, которые стали неотъемлемой частью многих фильмов. Эти пушистые и пернатые персонажи часто привносили в сюжеты особую атмосферу и эмоции.

Каждое из этих животных оставило свой след в сердцах зрителей и стало символом определенных моментов. Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните эти яркие образы. Вспомните их имена, роли и моменты, которые сделали их известными. Убедитесь, что вы настоящий знаток советского кинематографа.

1. Этот кот с необычным именем говорит в конце фильма "Чао".

А) Операция "Ы"

Б) Иван Васильевич меняет профессию

В) Бриллиантовая рука

2. Птица в этом фильме залетала в открытое окно и сильно напугала злодея, укравшего девушку.

А) Бронзовая птица

Б) Любовь и голуби

В) Кавказская пленница

3. Эти две собаки жили в доме семьи, где любили еще и птиц. Правда, не все.

А) Белый Бим – черное ухо

Б) Собачье сердце

В) Любовь и голуби

4. Этот верблюд появляется только в одном эпизоде фильма и смачно плюет человеку в лицо.

А) Невероятные приключения итальянцев в России

Б) Кавказская пленница

В) Джентльмены удачи

5. Эта собака получила нагоняй от кошки в лифте.

А) Иван Васильевич меняет профессию

Б) Самогонщики

В) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Правильные ответы:

1. — Б) Иван Васильевич меняет профессию

2. — В) Кавказская пленница

3. — В) Любовь и голуби

4. — В) Джентльмены удачи

5. — В) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2024, 22:02
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы

Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы
Добро пожаловать в мир кинематографа! Сегодня мы предлагаем вам пройти увлекательный тест, который проверит ваши знания о любимых советских фильмах. Каждый правильный ответ приблизит вас к званию настоящего киномана. Готовы? Тогда начнем! ВОПРОСЫ1.

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке
Актриса Катерина Ковальчук, известная своими яркими ролями в таких проектах, как "Гусар", "На страже пляжа", "Повышая градус" и "Любовь зла", недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Никитой Кологривым. Она отметила, что работа с коллегой стала для нее настоящим удовольствием, несмотря на его репутацию, сложившуюся в обществе. Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны.

Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу?

Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу?
Любите советское кино? У вас есть уникальная возможность проверить свои знания в тесте, посвященном цитатам из любимых фильмов. Это отличный шанс не только вспомнить культовые ленты, но и вновь окунуться в атмосферу прошлого, пережив незабываемые моменты и эмоции, которые они дарили.

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру
Юрий Яковлев – выдающийся советский и российский актер, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Он сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в кино, каждая из которых стала настоящей жемчужиной отечественного кинематографа. Фильмы с его участием до сих пор пользуются огромной популярностью и любовью зрителей. А сможете ли вы по одному кадру с актером вспомнить название советской картины. ВОПРОСЫ 1.

Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию

Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию
Мы рады удивлять вас новыми и захватывающими тестами. Каждый раз мы стремимся предложить что-то уникальное и оригинальное, чтобы вы могли не только проверить свои знания, но и получить заряд положительных эмоций. Что если мы попробуем пересказать культовые фильмы СССР от лица утонченного интеллектуала? Представьте себе профессора с серьезным выражением лица, который, используя сложные термины и метафоры, делится своими мыслями о классических советских картинах.

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